International Putin a propus întâlnire cu Zelenski la Moscova. Liderii europeni se opun







Putin a sugerat, în cadrul unei convorbiri telefonice cu Donald Trump, organizarea unei întâlniri la Moscova cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit unor surse citate de Politico.

Propunerea, făcută în timp ce negocierile pentru pace continuă, a fost respinsă de liderul ucrainean, iar aliații europeni, în frunte cu Emmanuel Macron, au subliniat că un asemenea eveniment ar trebui să aibă loc pe teren neutru, nu în capitala Rusiei.

Conform informațiilor obținute de AFP, Putin a ridicat ideea unei întâlniri directe cu Zelenski în timpul discuției telefonice purtate luni cu Donald Trump. „Putin a menționat Moscova”, a precizat una dintre surse, explicând că sugestia a venit imediat după consultările de la Casa Albă, unde Trump îl primise pe președintele ucrainean împreună cu lideri europeni.

Reacția lui Volodimir Zelenski a fost fermă: acesta ar fi răspuns simplu „nu”, respingând ideea ca discuțiile să se desfășoare în capitala rusă. Poziția sa reflectă tensiunile continue dintre Moscova și Kiev, în condițiile în care războiul declanșat de Rusia în 2022 rămâne un subiect major pe agenda internațională.

După convorbirea cu Putin, Donald Trump a confirmat că o întâlnire între cei doi lideri este „în pregătire”, dar locul exact rămâne de stabilit. În schimb, Parisul și Londra au dat de înțeles că nu susțin varianta propusă de Kremlin.

Președintele francez Emmanuel Macron a insistat marți, într-un interviu la LCI, că eventualele discuții trebuie să aibă loc într-o țară neutră. „Va fi o țară neutră, deci poate Elveția, eu pledez pentru Geneva, sau o altă locație.

Ultima dată când au avut loc discuții bilaterale a fost la Istanbul”, a reamintit liderul de la Élysée. Reuniunea „coaliției de voință” pe care Macron a condus-o la Paris, alături de premierul britanic Keir Starmer, a reiterat sprijinul Europei pentru Ucraina.

Sugestia lui Putin de a organiza întâlnirea la Moscova are semnificații politice majore. O reuniune în capitala rusă ar fi fost interpretată drept un gest de forță și o încercare a Kremlinului de a-și reafirma controlul asupra cadrului negocierilor.

De aceea, refuzul lui Zelenski și opoziția liderilor europeni subliniază dorința de a menține neutralitatea și echilibrul în procesul de pace.

Mai mult, opțiunea Elveției sau a unei alte țări neutre ar putea facilita un dialog mai echilibrat, reducând suspiciunile privind influența directă a uneia dintre părțile implicate.

În plan global, poziția adoptată de Macron și de partenerii săi europeni arată unitatea Occidentului în fața strategiei rusești de a controla simbolic locul discuțiilor.