International Cele șapte acorduri de pace ale lui Trump - cât e adevăr și cât e propagandă







Acordurile de pace despre care președintele american Donald Trump a vorbit la summitul de luni de la Casa Albă chiar există, în ciuda scepticismului adversarilor săi. Dar lista reprezintă o combinație de realități diplomatice, declarații politice și strategii geopolitice.

În timp ce unele au oferit premise concrete — Acordurile „Abraham”, coridorul TRIPP, acordul DRC-Rwanda — altele au fost foarte contestate sau au generat controverse cu privire la durabilitate.

Acordurile de pace au devenit un subiect central în discursul politic internațional începând cu prima sa administrație, dar mai ales după revenirea la Casa Albă în 2025. Președinte american, Donald J. Trump, s-a autodefinit în repetate rânduri drept „cel mai mare negociator din lume” și și-a prezentat politica externă ca pe o serie de „deal”-uri care ar fi pus capăt unor conflicte vechi de decenii.

Într-un discurs susținut la Washington în august 2025, Trump declara:

„Am făcut ceea ce nimeni nu a crezut posibil. Am pus capăt a șapte războaie și am adus pacea în regiuni unde alții au eșuat timp de generații.”

Această afirmație a atras atenția atât a aliaților, cât și a criticilor, deschizând dezbaterea: reprezintă aceste realizări o transformare reală a politicii globale sau sunt doar instrumente retorice în campania sa pentru recâștigarea și consolidarea puterii?

Printre cele mai vizibile și mai recunoscute acorduri de pace se numără Abraham Accords, semnate la Casa Albă în septembrie 2020, între Israel, Emiratele Arabe Unite și Bahrain, ulterior extinse la Maroc și Sudan.

Aceste acorduri au reprezentat o schimbare semnificativă în Orientul Mijlociu, deoarece au normalizat relațiile dintre state arabe și Israel, într-o regiune unde tensiunile istorice și conflictele militare păreau insurmontabile.

Trump a descris momentul semnării ca fiind „o nouă eră a păcii” și „un succes al diplomației americane fără precedent”.

Liderii implicați au confirmat importanța gestului. De exemplu, premierul Israelului de atunci, Benjamin Netanyahu, afirma:

„Aceasta este o zi istorică. Pacea pe care o stabilim astăzi cu Emiratele și Bahrainul va fi baza pentru multe alte relații în regiune.”

Totuși, criticii au subliniat că Abraham Accords nu au abordat problema centrală a regiunii – conflictul israeliano-palestinian.

De fapt, mulți analiști consideră că, deși acordurile au adus beneficii economice și tehnologice, ele au fost folosite mai degrabă ca instrumente geopolitice de consolidare a poziției SUA și Israel în fața Iranului.

Un moment cu adevărat spectaculos a avut loc pe 8 august 2025, când acordurile de pace au fost asociate cu semnarea la Washington a unui tratat între Armenia și Azerbaidjan. Conflictul dintre cele două state, purtat în special pentru regiunea Nagorno-Karabah, a fost unul dintre cele mai vechi și mai sângeroase din spațiul post-sovietic.

Trump a folosit ocazia pentru a promova ceea ce el a numit „TRIPP” – Trump Route for International Peace and Prosperity, un coridor de tranzit comercial și energetic administrat de consorții americane pentru o perioadă de 99 de ani.

„Acesta nu este doar un coridor de pace, ci un drum către prosperitate. America va fi garantul acestui acord și va transforma Caucazul într-o punte între Europa și Asia”, a spus Trump la ceremonia de semnare.

Acordul a fost întâmpinat cu entuziasm de unii analiști, dar și cu suspiciune de către critici, care au subliniat riscul ca Armenia să își piardă o parte din suveranitate în favoarea intereselor economice americane.

În iunie 2025, un alt pas notabil al acordurilor de pace a fost intermedierea unui armistițiu între Republica Democrată Congo și Rwanda.

Confruntările armate dintre armata congoleză și rebelii M23, sprijiniți de Kigali, au făcut zeci de mii de victime și au provocat una dintre cele mai grave crize umanitare din lume.

Sub medierea SUA și a Qatarului, la Washington a fost semnat un document prin care cele două state s-au angajat să înceteze sprijinirea grupurilor armate și să permită desfășurarea unor investiții americane în exploatarea minereurilor critice, precum cobaltul și coltanul.

Trump a prezentat acordul ca pe o victorie personală:

„Am oprit războiul din Congo, un conflict despre care presa nu vorbește, dar care era devastator. Acum, mineralele critice pentru telefoanele și mașinile noastre electrice vor fi extrase în pace, sub supravegherea americană.”

Rivalitatea dintre India și Pakistan, ambele state nucleare, este una dintre cele mai periculoase din lume.

În mai 2025, tensiunile dintre cele două state au escaladat după incidente armate la granița din Kashmir. Administrația Trump a susținut că a mediat „în secret” o înțelegere care a dus la detensionarea situației.

Purtătorul de cuvânt al Casei Albe a declarat:

„Președintele Trump a jucat un rol decisiv în calmarea crizei dintre India și Pakistan, prevenind un conflict nuclear.”

Cu toate acestea, guvernul indian a respins afirmațiile, subliniind că dialogul a fost bilateral, fără implicarea Washingtonului. Ministrul indian de externe a spus într-o conferință de presă:

„India și Pakistan își rezolvă disputele direct. Nu există un rol al unui terț în acest proces.”

Un alt exemplu este disputatul conflict de frontieră dintre Cambodgia și Thailanda, unde, potrivit administrației Trump, SUA ar fi impus presiuni economice decisive pentru a determina cele două state să ajungă la un armistițiu.

Washingtonul ar fi amenințat cu tarife comerciale de până la 49% dacă cele două părți nu renunțau la confruntările militare.

„Am folosit puterea economică a Americii pentru a forța pacea. Și a funcționat!”, declara Trump într-un interviu televizat.

De fapt, majoritatea analiștilor consideră că ASEAN (Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est) a jucat rolul principal în negocierea acordului, SUA având un rol mai degrabă indirect.

În 2020, administrația Trump a facilitat semnarea unui acord economic între Serbia și Kosovo, două state cu o istorie încărcată de tensiuni și conflicte armate.

Documentul semnat la Washington viza dezvoltarea infrastructurii și cooperarea economică, dar includea și clauze politice sensibile: Kosovo recunoștea Israelul, iar Serbia accepta să își mute ambasada la Ierusalim.

Trump a prezentat acordul ca pe „o victorie pentru pace și Israel”, dar criticii au afirmat că documentul a fost mai degrabă un instrument pentru politica externă americană în Orientul Mijlociu decât o soluție reală pentru tensiunile balcanice.

Reacțiile comunității internaționale vis-a-vis de acordurile de pace a lui Trump sunt mixte. Uniunea Europeană a salutat eforturile pentru stabilitate, dar a criticat „stilul unilateral” al administrației americane.

Rusia și Iran au privit cu suspiciune crearea coridorului TRIPP, considerându-l un instrument de extindere a influenței americane în Caucaz.

Pe de altă parte, Israel și statele arabe semnatare ale Abraham Accords au confirmat beneficii economice concrete: creșterea comerțului bilateral, investiții comune și cooperare în domeniul tehnologic și militar.

Analiștii consideră că, dincolo de valoarea lor practică, aceste acorduri oferă lui Trump capital politic atât pe plan intern, cât și internațional.

Privite în ansamblu, acordurile de pace sunt un amestec complex de realizări reale, declarații exagerate și inițiative controversate. Unele, precum Abraham Accords sau acordul DRC–Rwanda, au creat premise pentru o stabilitate durabilă. Altele, precum presupusul rol în India–Pakistan sau Cambodgia–Thailanda, rămân mai degrabă neclare sau contestate.

Ceea ce este cert este faptul că Donald Trump a reușit să aducă în atenția publică ideea de „pace negociată prin forță economică și influență politică americană”. Într-o lume tot mai fragmentată, această abordare neconvențională rămâne discutabilă, dar incontestabil de influentă.