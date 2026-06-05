Președintele Nicușor Dan a explicat motivele care au stat la baza desemnării lui Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru, afirmând că actualul context politic și dificultatea negocierilor dintre partide au impus alegerea unei persoane cu experiență politică și independentă de formațiunile parlamentare.

Șeful statului a arătat că administrarea relațiilor dintre partide și gestionarea negocierilor politice reprezintă competențe esențiale pentru conducerea Guvernului, motiv pentru care a considerat că un politician este mai potrivit decât un tehnocrat sau un economist.

„Contrar aparențelor, politica este o meserie. Posibilitatea de a negocia, de a ierarhiza argumentele și mizele, capacitatea de interacțiune cu partidele reprezintă o meserie care se învață în timp și, având în vedere contextul complicat, am considerat că un politician este mai potrivit decât un economist. Cred că, din spectrul politic, dată fiind independența lui față de partidele parlamentare, este opțiunea cea mai bună. Dacă voiam să facem un guvern politic sau, altfel spus, dacă prima opțiune era un guvern politic, nimeni nu a venit cu o majoritate controlată și atunci singura soluție logică a fost cea a unui independent”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a vorbit și despre negocierile purtate cu partidele care au făcut parte din fosta coaliție, precizând că au existat mai multe runde de discuții privind profilul viitorului premier și structura viitorului Executiv.

„Au fost mai multe consultări informale de tipul: ce tip de prim-ministru să fie, dacă este tehnocrat, cum să fie secretarii de stat. Toate discuțiile au luat timp până când s-a format această variantă.”

Șeful statului a afirmat că discuțiile cu formațiunile politice continuă în această etapă, în special în privința programului de guvernare și a echipei care va face parte din Executiv.

„În discuțiile pe care le-am avut cu partidele, concluzia a fost: «de principiu, dar să vedem componența și programul». Este o discuție care deja a început între premier și partide.”

Nicușor Dan a subliniat că, odată cu desemnarea premierului, rolul său în negocierile privind alcătuirea Guvernului s-a încheiat, iar responsabilitatea formării echipei executive revine lui Eugen Tomac.

„Din momentul acesta este o discuție din care eu m-am extras. Sunt persoane interesante printre consilierii mei. Va fi decizia lui Eugen Tomac.”

În evaluarea situației politice actuale, Nicușor Dan a explicat că desemnarea unui premier independent a fost rezultatul lipsei unei alternative capabile să asigure continuitatea direcției pro-occidentale a României.

„Diferența fundamentală este că, dacă un guvern al predecesorilor mei eșua, exista o alternativă pro-occidentală. În alegerea făcută de mine nu a fost un orgoliu sau o dorință, ci încercarea de a răspunde unei necesități, pentru că, în realitate, nu exista altă soluție. A fost un gest de asumare a acestei realități.”