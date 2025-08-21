International Condițiile lui Putin pentru încetarea războiului din Ucraina. Breaking News







Condiții Putin, schimbări importante. Acesta cere ca Ucraina să cedeze întregul Donbas, să renunțe la NATO și să accepte neutralitatea, fără trupe occidentale, au spus surse pentru Reuters. La summitul din Alaska cu Donald Trump, liderul rus a discutat un posibil compromis: Rusia ar îngheța liniile în Herson și Zaporojie, dar Kievul respinge retragerea de pe teritoriu recunoscut internațional. Fantoma războiului continuă să bântuie.

Vladimir Putin cere ca Ucraina să cedeze integral Donbasul, să renunțe la planurile de aderare la NATO, să își declare neutralitatea și să interzică desfășurarea de trupe occidentale pe teritoriul său, au declarat pentru Reuters trei surse familiare cu poziția de vârf a Kremlinului.

Potrivit acestora, președintele rus a petrecut aproape întreaga întâlnire de vineri din Alaska cu președintele american Donald Trump discutând parametrii unui posibil compromis privind războiul din Ucraina, în primul summit Rusia–SUA din ultimii peste patru ani.

Vorbind ulterior laolaltă, Putin a spus că reuniunea ar putea deschide „drumul spre pace”, însă nici el, nici Trump nu au oferit detalii. Sursele citate de Reuters indică totuși că Moscova și-a ajustat utilitar pretențiile față de iunie 2024, când cerea cedarea integrală a celor patru regiuni revendicate: Donețk și Luhansk în est, Herson și Zaporojie în sud. Noua propunere păstrează exigența unei retrageri ucrainene complete din Donbas, dar ar îngheța actualele linii ale frontului în Herson și Zaporojie.

Rusia controlează aproximativ 88% din Donbas și 73% din Zaporojie și Herson, potrivit estimărilor americane și datelor open-source citate de Reuters. Ca parte a unei înțelegeri, Moscova s-ar declara dispusă să returneze micile porțiuni din regiunile Harkiv, Sumî și Dnipropetrovsk pe care le deține, au mai spus sursele.

Pachetul dorit de Kremlin include, pe lângă elementul teritorial, garanții de securitate: renunțarea Ucrainei la ambiția NATO, un angajament juridic al Alianței că nu se va extinde mai departe spre est, limitări asupra armatei ucrainene și o interdicție a desfășurării de trupe occidentale în Ucraina, inclusiv sub egida unei forțe de menținere a păcii.

La Kiev, Ministerul de Externe nu a comentat imediat informațiile. Președintele Volodimir Zelenski a reiterat în mod repetat că nu va accepta retragerea din teritoriu ucrainean recunoscut internațional, descriind Donbasul drept o „fortăreață” care ține pe loc avansul rusesc. „Dacă vorbim despre simpla retragere din est, nu putem face asta. Este o chestiune de supraviețuire a țării noastre”, a transmis el, potrivit declarațiilor difuzate joi.

Peste trei ani de la invazia pe scară largă ordonată de Putin, după anexarea Crimeei în 2014 și conflictul prelungit din est, distanța dintre poziții rămâne considerabilă. Observatorii notează că orice acord ar necesita garanții solide, mecanisme de verificare și o arhitectură de securitate credibilă, în timp ce sancțiunile occidentale, dinamica frontului și calculele politice interne complică negocierile.