Stațiunea fantomă din România renaște datorită milioanelor de euro pompate

Stațiunea Sovata continuă să se dezvolte și să atragă turiști prin investiții semnificative realizate în ultimii ani. Potrivit platformei oficiale de promovare a stațiunii, Visit Sovata, investițiile au vizat atât hoteluri de patru stele, cât și unități de cazare de trei stele, pensiuni și vile.

În ultimii cinci ani, patru hoteluri de patru stele au fost inaugurate. Un alt hotel a trecut printr-un amplu proces de renovare. Tot în această perioadă, trei hoteluri de trei stele au fost modernizate, iar numeroase pensiuni și vile au fost construite sau renovate, diversificând oferta turistică a stațiunii.

Valoarea totală a investițiilor depășește 80 de milioane de euro. Suma a schimbat radical imaginea Sovatei și a crescut capacitatea de cazare.

Doar hotelurile cu SPA pot găzdui aproximativ 2.000 de turiști. Planurile de dezvoltare includ încă trei hoteluri de patru stele aflate în diferite stadii de proiect.

„Prin aceste investiții și modernizări, Sovata își consolidează poziția de stațiune balneoclimaterică de referință. Oferă servicii la standarde ridicate și atrăgând turiști în căutarea relaxării, a tratamentelor specializate și a experiențelor autentice într-un cadru natural deosebit”, se arată în comunicat.

Hotelierii din Sovata practică prețuri competitive, raportate la calitatea serviciilor oferite. Pachetele turistice includ cazare, acces la centre SPA și tratamente balneare, mese în restaurantele hotelurilor și facilități de wellness.

Bugetul mediu pentru o vacanță de 4–5 zile pentru o familie formată din doi adulți și un copil se situează între 3.000 și 4.500 lei. În funcție de sezon, tipul unității și serviciile alese. Tot mai mulți turiști optează pentru pachete integrate, ceea ce crește atractivitatea stațiunii.

Sovata se remarcă prin combinația între SPA & wellness, natură și tradiție. Este o destinație unică în România.

În cadrul competiției „Destinația Anului”, desfășurată la Sibiu pe 9 aprilie 2025, stațiunea a fost desemnată Destinația Anului 2025 la categoria stațiuni balneoclimaterice.

Sovata a fost menționată pentru prima oară în 1578, într-un act privilegiat emis de principele Cristofor Bathory și confirmat ulterior de Sigismund Bathory (Denominat „Confirmatio Assecurationis possessionis Zowatha”).

La acea vreme, satul era format din aprox. 16 familii, cele mai multe asistând exploatările de sare din zonă. În 1602, documente atestă o creștere modestă a comunității. În secolele următoare, locuitorii erau ocupați cu exploatarea pădurilor, agricultura, creșterea animalelor și transportul de mărfuri — iar primele activități industriale au fost tot forestiere.

Utilizarea apelor sărate în scop terapeutic a început în perioada pre-industrială, localnicii apelând la ele pentru remedii naturale. Însă, în anii 1840, aristocrația începe să construiască vile de vară la poalele Muntelui de Sare. Primul pas concret a fost construcția băii publice „Gera” în 1872, autorizată oficial ca baie terapeutică în 1876.

Cea mai spectaculoasă transformare a venit între 1875 și 1881, când s-a format Lacul Ursu, cel mai mare lac helioterm din Europa, prin prăbușirea terenului și acumularea apei de la pârâuri într-o zonă sărată. În urma unor studii asupra calității curative, Sofalvi Illyes Lajos a fondat Stațiunea de Sus în 1900 și, în 1902, a achiziționat și Băile Gera, punând bazele stațiunii moderne.

Anii de dinainte de Primul Război Mondial au marcat o dezvoltare rapidă. Stațiunea a ajuns una dintre cele mai cunoscute din Transilvania, deplasată de calea ferată până la Praid în 1905, facilitând accesul turiștilor. Până în 1908, Sovata avea canalizare și alimentare cu apă.

Perioada interbelică a fost aurie: lumină electrică în 1926, construcții ale bazelor de tratament lângă Lacurile Ursu și Negru în 1925, peste 100 de vile construite până în 1939 și vizite ale familiei regale române.

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, activitatea turistică s-a oprit. După război, sub regimul comunist, stațiunea a fost naționalizată. Vila și facilitățile balneare au trecut în proprietatea statului, ne transmite Primăria Sovata. În 1952, localitatea a fost ridicată la rang de oraș. În anii ’60, infrastructura a fost extinsă: rețele de apă, canalizare, electricitate, asfaltări și iluminat public.

Între 1970 și 1980, Sovata a cunoscut o dezvoltare masivă. S-au construit patru hoteluri de cură moderne (Aluniș, Sovata, Făget, Brădet), iar cooperativa a inaugurat hotelul CASCOM în 1982. A fost extinsă capacitatea de cazare și tratament. Morfologia turistică a fost complet regândită.

După 1990, trecerea spre economia de piață a adus restructurări în turism și privatizări. Declinul inițial a fost urmat de o expansiune spontană a constructiilor private: case de vacanță, pensiuni și cabane în zona montană.

De abia în 2006 au început ample lucrări de modernizare: drumuri, alei din jurul lacurilor sărate, rețele de apă și canalizare, stații de epurare.