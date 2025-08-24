International Donald Trump se laudă cu picioarele: Arăt extrem de bine în pantaloni scurți







Donald Trump a stârnit râsete la Casa Albă pe 22 august, spunând că arată „extrem de bine în pantaloni scurți”. Președintele a comentat astfel, când a răspuns unei întrebări despre participarea sa la Cupa Mondială FIFA din decembrie la Kennedy Center., potrivit USA Today.

În cadrul conferinței de presă de la Casa Albă, Donald Trump a declarat: „S-ar putea să încerc să joc. Sunt un atlet foarte bun”, după ce a fost întrebat dacă va participa la evenimentul FIFA World Cup draw.

Donald Trump, la 79 de ani, se laudă cu aspectul picioarelor și forma fizică. Această autoapreciere a atras atenția, mai ales în condițiile în care Trump este unul dintre puținii lideri care fac astfel de afirmații publice despre sine.

Deși joacă golf în mod regulat, Donald Trump poartă, de obicei, pantaloni lungi, iar expunerea picioarelor sale în public este rară. Comentariul său „Sunt un atlet foarte bun”, făcut în Biroul Oval, a atras atenția oamenilor de la eveniment prin combinația de umor și autoaprecierea de sine.

Fotografiile mai vechi arată că președintele nu se ferește de purtarea pantalonilor scurți în public. O fotografie din anul 2000 îl surprinde jucând tenis în pantaloni scurți, imagine care a fost ulterior preluată în mediul online sub formă de meme-uri.

Luna trecută, Casa Albă a dezvăluit că președintele Donald Trump a prezentat „umflături ușoare la nivelul gambelor”, vizibile în fotografiile făcute de presa acreditată, cauzate de insuficiență venoasă cronică (CVI), o afecțiune care determină acumularea sângelui în membrele inferioare în loc să fie pompat înapoi spre inimă.

De la această declarație, viața cotidiană a președintelui a continuat aproape normal, însă câțiva comentatori au început să facă glume pe seama așa-numitelor „cankles” ale lui Trump. În replică, președintele american, cunoscut pentru preocuparea sa legată de propria imagine, a acuzat presa de „fake news” pentru a distrage atenția de la afecțiunea venoasă.

Recent, prezentatorul MSNBC Chris O’Donnell a ironizat situația, sugerând că astfel Casa Albă ar fi încercat să ascundă picioarele președintelui. Într-o întâlnire cu lideri europeni, Donald Trump a fost filmat stând în spatele biroului Resolute din Biroul Oval, în loc să stea pe canapele alături de ceilalți oficiali, cum e obișnuit.

O’Donnell a glumit că aceasta ar fi fost o strategie pentru ca „nimeni să nu compare gleznele sale cu cele ale președintelui francez, cancelarului german sau prim-ministrului britanic.”