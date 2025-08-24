Economie

Probleme majore la expedierea de colete din UE spre SUA din cauza taxelor impuse de Trump
Un decret semnat de președintele Donald Trump, în luna iulie, prevede ca mărfurile internaționale sub 800 de dolari vor fi taxate la vamă începând cu 29 august. Până la acest decret, aceste mărfuri erau scutite de tarifele americane. Sunt vizate și coletele trimise de persoane fizice prin poștă.

În luna iulie, Washington și Bruxelles au stabilit un tarif de 15% pentru majoritatea produselor expediate din UE. Din 29 august, mărfurile internaționale sub 800 de dolari vor fi taxate la vama americană, indifferent cum vor fi expediate.

Unele servicii poștale din țări din Uniunea Europeană au criticat Statele Unite pentru faptul că nu au avut suficient timp la dispoziție pentru a implementa noile reguli. O parte dintre ele au anuțat că vor înceta să mai trimită colete în SUA din momentul intrării în vigoare  a noilor tarife pentru importul de mărfuri cu o valoare mai mică de 800 de dolari.

Serviciile poștale din țări din UE sunt nemulțumite

„În ciuda discuțiilor cu serviciile vamale americane, operatorilor poștali nu li s-a acordat timp pentru a se organiza și a asigura dezvoltările IT necesare pentru a se conforma noilor reguli stabilite”, a declarat Poșta din Franța, potrivit presei franceze.

Această decizie a fost luată de mai multe serviciile poștale naționale: Franța, Spania, Germania și Marea Britanie. Ele au anunțat că vor suspenda temporar serviciile de expediere către SUA începând de săptămâna viitoare, pentru a se pregăti pentru noile măsuri, scrie Politico.

În timp ce serviciul poștal Bpost din Belgia a întrerupt livrările încă din această săptămână, serviciul poștal național din Spania va menține decizia „strict pentru perioada necesară adoptării măsurilor operaționale necesare pentru a îndeplini noile obligații ale Statelor Unite”.

Totodată, s-a anunțat că decizia este una temporară, până când serviciile poștale vor găsi soluții practice pentru astfel de expedieri către destinatari din Statele Unite.

Scrisorile, cărțile, cadourile și coletele mici cu o valoare mai mică de 100 de dolari vor continua să fie scutite de plata taxei, așa cum prevede decretul lui Trump.

