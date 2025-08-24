International Dictatorul Maduro mobilizează „Miliția Bolivariană” contra SUA







Dictatorul comunist din Venezuela, Nicolas Maduro, a făcut apel ca cetățenii să se înscrie în Miliția Bolivariană în acest weekend, ca răspuns la ceea ce a numit o „amenințare” din partea Statelor Unite, potrivit France24.

Decizia, care implică un corp civil afiliat forțelor armate ale țării, urmărește nu doar pregătirea internă, ci și transmiterea unui mesaj puternic Washingtonului, care a emis o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru Maduro și a desfășurat trei nave de război în apropierea coastelor Venezuelei.

Centre de înregistrare pentru militie au fost amenajate în piețele capitalei Caracas, în clădiri militare și publice și chiar în palatul prezidențial Miraflores.

Cetățenii au putut să se înscrie și în Fortul Mountain, unde se află mausoleul fostului lider socialist Hugo Chavez, într-o zonă dens populată cu mari ansambluri de locuințe și case din cărămidă degradate.

Maduro a susținut că Miliția Bolivariană numără mai mult de 4,5 milioane de soldați pregătiți, deși estimările independente recente, din 2020, indică aproximativ 343.000 de membri, conform Institutului Internațional pentru Studii Strategice.

Participanții, dintre care unii polițiști și rezerviști militari, au afirmat că se înscriu pentru a-și apăra patria: „Patria ne cheamă. Țara noastră are nevoie de noi”, a declarat unul dintre voluntari.

Miliția, denumită inițial Armata Bolivariană de Chavez, nu ascunde orientarea sa politică. Salutul oficial al membrilor este acum „Chavez trăiește!”, iar înscrierea este adesea însoțită de jurăminte și demonstrații simbolice de loialitate față de regimul Maduro.

În cadrul procesului de înscriere, voluntarii au vizionat un documentar despre blocada europeană de la începutul secolului XX și au fost instruiți privind utilizarea armelor expuse: mitraliere americane, lansatoare de grenade suedeze, RPG-uri sovietice și mitraliere belgiene.

În ciuda vârstei sau experienței, mulți participanți au dorit să afle tehnici de manipulare a armamentului, chiar dacă nu intenționau să tragă efectiv.

În timp ce SUA a trimis nave în Caraibe, administrația Trump a dublat recompensa pentru Maduro, susținând că acesta conduce grupul de trafic de droguri numit Cartelul Soarelui, desemnat organizație teroristă.

Maduro a catalogat aceste acțiuni drept „imorale, criminale și ilegale”, considerând că reprezintă o încercare de schimbare de regim. Oponenții săi au făcut apel la populație să nu se înscrie în militie, însă mulți au ignorat recomandarea.

Mobilizarea Miliției Bolivariene are consecințe majore asupra climatului politic și social din Venezuela. Pe plan intern, arată hotărârea regimului comunist de a-și consolida puterea și controlul asupra armatei, în timp ce transmite un mesaj puternic comunității internaționale.

În context regional, mișcarea poate intensifica tensiunile cu Statele Unite și aliații săi, complicând negocierile diplomatice și situația economică deja fragilă a țării.

Analizând perspectivele economice, creșterea rolului militar și al corpurilor civice poate afecta fluxul investițiilor externe și poate intensifica izolarea Venezuelei pe plan global.

Strategia lui Maduro reflectă atât o defensivă internă, cât și o tactică de presiune asupra Washingtonului, arătând că guvernul său este pregătit să răspundă la orice escaladare.