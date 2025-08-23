Politica Ministerul Mediului alocă 36 de milioane de lei pentru monitorizarea păsărilor







Ministerul Mediului a lansat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SICAP) o licitație în valoare de 36 de milioane de lei pentru servicii de consultanță privind monitorizarea speciilor de păsări la nivel național. Proiectul este finanțat prin Programul Dezvoltare Durabilă 2021–2027, iar scopul este de a colecta date relevante pentru raportarea către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile articolului 12 din Directiva „Păsări”.

Contractul, potrivit emisiunii „Cutia Neagră”, România TV., are o durată estimată de 44 de luni și presupune evaluarea stării de conservare pentru un număr de aproximativ 270 de specii de păsări. Rezultatele vor fi utilizate pentru a îndeplini obligațiile României în cadrul politicilor europene de protecție a biodiversității.

Monitorizarea speciilor de păsări face parte din angajamentele asumate de statele membre ale Uniunii Europene în domeniul conservării naturii și are un rol important în elaborarea de politici de mediu și planuri de management pentru habitatele naturale.

Obiectivul contractului este colectarea și raportarea datelor privind starea speciilor către Comisia Europeană, conform obligațiilor asumate de România în domeniul protecției biodiversității.

Acest demers vine în contextul în care, în ultimii ani, România a investit aproximativ 93 de milioane de euro în programe de conservare a biodiversității, printre care și salvarea gâștei cu gât roșu, specie protejată la nivel european, mai arată sursa menționată.

Decizia ministerului Mediului stârnește discuții în spațiul public, în special pe fondul dificultăților economice și sociale cu care se confruntă țara. Totuși, autoritățile subliniază că astfel de investiții sunt parte din angajamentele internaționale privind protejarea mediului și sunt esențiale pentru evitarea unor eventuale sancțiuni din partea Uniunii Europene.

Programul finanțat prin fondurile europene „Dezvoltare Durabilă 2021–2027” vizează îmbunătățirea sistemului național de monitorizare a speciilor de păsări din România. Inițiativa urmărește aplicarea prevederilor Articolului 12 din Directiva „Păsări” a Comisiei Europene, document care impune statelor membre raportarea periodică privind starea populațiilor de păsări sălbatice.

Proiectul prevede desfășurarea activităților de monitorizare în zone desemnate din toate cele opt regiuni de dezvoltare ale țării, acoperind astfel întreg teritoriul național. În cadrul acestui demers, vor fi evaluate 270 de specii, pentru care sunt planificate 633 de evaluări individuale.

Cu toate acestea, în spațiul public există întrebări legate de eficiența și relevanța utilizării fondurilor, unii cetățeni exprimând îngrijorări cu privire la prioritățile investiționale ale programului.

În contextul în care numeroase orașe din România se confruntă cu probleme serioase de poluare, infrastructură deteriorată și deficiențe majore în sistemele de sănătate și educație, Ministerul Mediului continuă să aloce fonduri substanțiale pentru protejarea gâștei cu gât roșu. Între anii 2014 și 2021, aproximativ 93 de milioane de euro au fost cheltuiți pentru conservarea acestei specii.

Proiectul nu s-a încheiat încă. Este prevăzut să continue până în 2027, iar estimările indică faptul că valoarea totală a fondurilor ar putea ajunge la 200 de milioane de euro. Inițiativa face parte din Planul Național de Dezvoltare Rurală, prin Măsura 10, Pachetul 7, și constă în acordarea de subvenții fermierilor care adoptă măsurile propuse de Societatea Ornitologică Română pentru protejarea păsării.

De la preluarea mandatului de ministru al Mediului, Diana Buzoianu a fost implicată în mai multe controverse. Printre acestea se numără și pozițiile exprimate referitor la problema urșilor, o temă sensibilă în România. În cadrul unei conferințe de presă, ministrul a anunțat o serie de măsuri considerate de unii ca fiind potențial controversate, mai arată sursa menționată.