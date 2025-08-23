Politica Adevărul despre mobilizarea rezerviștilor. Date noi de la Ministrul Apărării







Activitățile de instruire a rezerviștilor și celorlalți militari fac parte din programul obișnuit de pregătire militară, anunță Ministrul Apărării Naționale. Ministrul Ionuț Moșteanu a precizat că nu există niciun motiv de panică și că România „nu începe niciun război”.

Ministrul Apărării a explicat că zvonurile au fost alimentate de interpretarea eronată a unor exerciții de instruire desfășurate cu participarea rezerviștilor, activități care fac parte din programul obișnuit de pregătire militară.

„Nu începe niciun război. Vedem zilele acestea multe fake news-uri. Acum, despre exercițiile de antrenament, normale, periodice, la care participă rezerviștii români”, a transmis Ministrul Apărării Naționale.

Totodată, ministrul a precizat că nu se pune problema mobilizării populației și că nimeni nu va fi recrutat în armată decât în conformitate cu legea și strict planificat al exercițiilor deja cunoscute.

Ministrul Apărării a explicat că ceea ce apare în imaginile vehiculate în prezent este un exercițiu de antrenament obișnuit, normal, al Armatei, care s-a întâmplat în anii trecuți și se întâmplă și acum.

Între 12 și 20 octombrie, Statul Major al Apărării va desfășura exercițiul de mobilizare denumit MOBEX B-IF-25, în municipiul București și județul Ilfov.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, aceste activități au un caracter periodic și se încadrează în calendarul obișnuit al pregătirii structurii de apărare, conform prevederilor legale. Ministrul Apărării a subliniat că exercițiul este unul de rutină, fără caracter excepțional.

„Statul Major al Apărării organizează, între 12 și 20 octombrie, în București și județul Ilfov, exercițiul de mobilizare MOBEX B-IF-25. Aceste exerciții SUNT DE RUTINĂ și se desfășoară periodic, în conformitate cu legea. Repet, sunt de rutină”, a mai punctat ministrul Apărării.

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a declarat că exercițiile militare desfășurate în diferite județe ale țării fac parte dintr-un program constant de pregătire, menit să asigure un nivel ridicat de reacție al forțelor armate.

Ministrul a mai explicat că astfel de antrenamente au avut loc și în anii anteriori, printre care București în 2013, Ilfov în 2021, precum și în primăvara acestui an în județele Teleorman, Giurgiu și Olt.

Scopul principal al acestor activități este evaluarea funcționării rezervei de mobilizare și întărirea colaborării între militarii activi și rezerviști. Ionuț Moșteanu îndemnat populația să consulte doar sursele oficiale, precum Ministerul Apărării Naționale și platforma InfoRadar, pentru informații corecte privind aceste acțiuni.