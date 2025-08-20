International NATO decide viitorul Ucrainei. La cea mai puternică masă se discută garanțiile de securitate







Şefii statelor majore ale armatelor NATO discută miercuri prin videoconferinţă despre Războiul din Ucraina, în cadrul unor discuţii între aliaţii Kievului despre garanţii de securitate care să fie oferite în cazul unui acord cu Moscova, relatează AFP.

Alianța Nord-Atlantică a anunțat o conferință de presă, fără a divulga detalii despre agenda discuțiilor. Potrivit unui reprezentant al organizației, evenimentul intervine după negocieri intense derulate în urma întâlnirii din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin, unde s-a discutat posibilitatea opririi conflictului declanșat de invazia rusă în Ucraina.

Marți, președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite sunt pregătite să ofere susținere militară aeriană Ucrainei, ca parte a unor garanții de securitate, în cazul unui potențial acord de pace cu Rusia.

Liderul de la Casa Albă a precizat însă că nu va trimite trupe americane la sol, responsabilitatea pentru această componentă revenind aliaților europeni.

„Ei sunt pregătiți să trimită trupe pe teren”, a declarat Trump la Fox News, referindu-se la președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și premierul britanic Keir Starmer, lideri pe care i-a primit luni la Casa Albă.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a confirmat că nu vor exista trupe americane la sol în Ucraina.

În același timp, Rusia a transmis că orice acord de pace trebuie să garanteze securitatea Federației Ruse și a comunităților rusofone din Ucraina — o poziție menținută constant încă de la începutul invaziei din 24 februarie 2022.

Donald Trump l-a primit luni, la Casa Albă, pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, la doar trei zile după ce s-a întâlnit, în Alaska, cu Vladimir Putin.

Liderii occidentali au salutat progresele în dosarul garanțiilor de securitate pentru Kiev, iar Putin a acceptat „principiul unui summit” cu Zelenski în următoarele săptămâni.

Potrivit AFP, președintele rus i-ar fi propus luni seară lui Trump, într-o convorbire telefonică, ca această întâlnire să aibă loc la Moscova. Propunerea a fost refuzată de Zelenski.

Președintele francez Emmanuel Macron a evocat ca posibilă locație orașul Geneva.

Dacă summitul bilateral ar avea loc, Donald Trump a sugerat ulterior și o reuniune tripartită, care ar putea include Statele Unite, Ucraina și Rusia.

Tot marți, „Coaliția Voluntarilor”, formată din 30 de țări, în special europene, care sprijină Ucraina, s-a reunit online sub coordonarea premierului britanic Keir Starmer și a președintelui francez Emmanuel Macron.

Participanții au discutat rezultatele întâlnirilor de luni de la Washington și au stabilit ca, „în zilele următoare”, echipele de planificare europene și americane să pregătească desfășurarea unei Forțe de Reasigurare, în eventualitatea opririi ostilităților.

Decizia are la bază preocuparea Kievului că, chiar și după un eventual acord, Moscova ar putea încerca o nouă ofensivă militară.

Președintele francez Emmanuel Macron a transmis că Vladimir Putin rămâne „o amenințare la adresa europenilor” și „un prădător” care „are nevoie să continue să mănânce pentru propria supraviețuire”.

Problema concesiilor teritoriale rămâne una dintre principalele provocări în negocieri. În prezent, trupele ruse controlează aproximativ 20% din teritoriul ucrainean.

Statele Unite și liderii europeni susțin că orice decizie privind teritoriile ocupate trebuie luată direct între Kiev și Moscova.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că Ucraina nu trebuie forțată să facă concesii teritoriale.

Președintele Donald Trump a adoptat însă o poziție diferită, solicitându-i lui Zelenski „să dea dovadă de suplețe” și să analizeze eventuale compromisuri „în special în privința regiunii Donbas”.