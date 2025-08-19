International Trump nu exclude posibilitatea de a trimite trupe americane în Ucraina







Președintele american Doanld Trump a refuzat, la discuțiile multilaterale cu liderii europeni adunați la Casa Albă, că nu exclude posibilitatea de a trimite trupe americane de menținere a păcii în Ucraina. „Vă vom informa despre asta, poate mai târziu astăzi”, a afirmat acesta.

Deschiderea președintelui american de a trimite trupe de menținere a păcii în Ucraina ar putea marca o schimbare importantă, în contextul în care Ucraina consideră garanțiile de securitate esențiale pentru orice posibil acord de pace cu Rusia.

Trump a spus că Europa va avea rolul principal în asigurarea păcii, însă Statele Unite vor fi implicate.

„Ei sunt prima linie de apărare, pentru că se află acolo, în Europa. Dar noi îi vom ajuta. De asemenea, ne vom implica. Avem oameni care așteaptă într-o altă cameră, chiar acum, toți sunt din Europa. Cei mai importanți oameni din Europa. Și vor să ofere protecție. Sunt foarte hotărâți în această privință și noi îi vom ajuta”, a mai adăugat liderul de la Casa Albă.

„Cred că este foarte important să încheiem acordul”, a mai afirmat Trump.

Președintele american a dat de înțeles că s-ar putea ajunge la o rezoluție privind garanțiile de securitate pentru Ucraina.

„Cred că astăzi vom ajunge la o rezoluție privind aproape toate aspectele, inclusiv, probabil, securitatea”, a spus liderul de la Casa Albă, în Sala de Est, alături de Zelenski și liderii europeni.

Trump a mai declarat că, dacă ar exista un acord de pace, acesta ar fi respectat: „Cred că, dacă vom ajunge la pace, va funcționa. Nu am nicio îndoială în privința asta”.

Președintele SUA a declarat că există „șanse destul de mari” ca războiul din Ucraina să ia sfârșit dacă va avea loc o întâlnire trilaterală între președintele ucrainean și președintele rus.

„Cred că dacă totul merge bine astăzi, vom avea o întâlnire trilaterală și cred că vor exista șanse destul de mari să punem capăt războiului”, a declarat Trump reporterilor din Biroul Oval.