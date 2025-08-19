International Liderii europeni, prezenți la convorbirea Trump-Putin de la Casa Albă







Casa Albă a publicat marți, 19 august, o fotografie în care președintele SUA Donald Trump apare vorbind pe difuzor cu președintele rus Vladimir Putin, în Biroul Oval.

Secretarul de Stat Marco Rubio și vicepreședintele JD Vance apar și ei în imagine, așezați pe scaune în fața Biroului Rezolvării.

Un translator, au precizat doi oficiali ai Casei Albe, scria pe un bloc-notes, așezat în fața lui Trump la birou.

Președintele american a discutat la telefon cu Vladimir Putin în Biroul Oval, apoi și-a reluat întâlnirea cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu liderii europeni prezenți, a declarat un alt oficial al Casei Albe.

Donald Trump, Marco Rubio și JD Vance. Sursa foto: X/The White House

Liderul de la Casa Albă a anunțat, de asemenea, pe rețelele sociale că a vorbit la telefon cu Putin și au stabilit ca, în următoarele două săptămâni, să aibă o întâlnire trilaterală cu Zelenski.

„La finalul întâlnirii, l-am sunat pe președintele Putin și am început pregătirile pentru o întâlnire, la o locație care urmează să fie stabilită, între președintele Putin și președintele Zelenski.

După această întâlnire, vom avea o reuniune trilaterală, la care vor participa cei doi președinți și eu. Vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio și trimisul special Steve Witkoff coordonează acțiunile cu Rusia și Ucraina.”, a scris acesta, pe Truth Social.

Trump s-a întâlnit, luni, la Washington cu Zelenski și cu Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron, președintele finlandez Alexander Stubb, premierul italian Giorgia Meloni, premierul britanic Keir Starmer și secretarul general al NATO, Mark Rutte pentru a discuta pașii spre încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei și posibile garanții de securitate pentru Kiev.

Deși Occidentul își arată tot mai clar unitatea în sprijinul Ucrainei, analiștii atrag atenția că aspecte esențiale, precum revendicările teritoriale ale Rusiei și garanțiile de securitate pentru Kiev, rămân nerezolvate.