JD Vance, prezent la întâlnirea decisivă Trump–Zelenski din Biroul Oval







JD Vance va fi luni prezent la întâlnirea dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski, desfășurată în Biroul Oval al Casei Albe. Întâlnirea are loc la scurt timp după summitul Trump–Putin din Alaska și marchează o etapă crucială în demersurile diplomatice pentru un posibil acord de pace în Ucraina.

Vicepreședintele american JD Vance se află într-o poziție cheie în relația dintre Statele Unite și Ucraina. În februarie, el l-a criticat public pe Zelenski, acuzându-l de lipsă de recunoștință pentru sprijinul oferit de Washington. Episodul a atras atenția opiniei publice, mai ales că Vance i-a adresat liderului ucrainean întrebarea directă: „Ați spus măcar o dată mulțumesc?”.

În mai, JD Vance a schimbat tonul și s-a întâlnit cu Zelenski și secretarul de stat Marco Rubio în Italia. Chiar dacă presa nu a fost prezentă, fotografia postată ulterior de Vance, în care cei doi lideri zâmbeau, a fost interpretată ca o reconciliere parțială. În contextul actual, prezența sa la discuțiile de la Washington indică un rol activ în modelarea poziției americane.

Întâlnirea dintre Trump și Zelenski are loc imediat după vizita președintelui american în Alaska, unde s-a întâlnit cu Vladimir Putin. Trump a spus că discuțiile au adus „progrese”, dar nu s-a ajuns la o înțelegere privind încetarea focului.

Pe platforma Truth Social, liderul de la Casa Albă a anunțat că Zelenski va fi primit la Washington și că, dacă rezultatele întrevederii vor fi favorabile, ar putea urma o discuție trilaterală cu Putin.La rândul său, Zelenski a confirmat pe platforma X invitația și a subliniat că va analiza „toate detaliile privind oprirea uciderilor și a războiului”. El a menționat că forța diplomatică a Americii are un rol determinant în evoluția situației din regiune.

Donald Trump s-a întâlnit vineri, în Alaska, cu președintele rus Vladimir Putin, pentru a discuta un posibil acord de încetare a focului în Ucraina. Liderul american a declarat că întrevederea a adus „progrese”, dar nu a fost încheiat niciun acord concret privind încetarea ostilităților, evitând să ofere detalii suplimentare despre conținutul discuțiilor.

Trump precizase anterior că summitul de vineri ar trebui să pregătească terenul pentru o eventuală întâlnire ulterioară, în care să fie implicat și Volodimir Zelenski, având în vedere că Ucraina trebuie să participe la orice decizie finală privind teritoriul său.

Trump și-a exprimat frustrarea tot mai accentuată față de atacurile ruse asupra orașelor ucrainene și a avertizat Moscova cu „consecințe severe” dacă nu se ajunge rapid la un acord, deși, paradoxal, vineri l-a descris pe Putin ca fiind într-o „relație fantastică” cu el, potrivit ap7am.com