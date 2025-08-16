International Trump anunță ce planuri are cu Zelenski. Cât de probabilă e întrevederea Ucraina-Rusia







Donald Trump are mari speranțe legate de întâlnirea cu Volodimir Zelenski. Conform anunțului făcut de președintele ucrainean, discuțiile vor avea loc luni la Washington. În funcție de rezultatul acestora, Statele Unite ar putea demara pregătirile pentru o eventuală întâlnire cu Vladimir Putin.

Într-o postare publicată pe platforma Truth Social, președintele american Donald Trump a anunțat că întâlnirea sa cu liderul rus Vladimir Putin, desfășurată în Alaska, „a mers foarte bine”.

De asemenea, el a făcut referire la convorbirea avută cu Zelenski și la discuțiile purtate cu mai mulți lideri europeni. Trump a subliniat că părțile implicate au convenit ca negocierile să urmărească un acord de pace complet, nu doar o încetare temporară a focului.

„A fost stabilit de toţi că cea mai bună cale de a pune capăt războiului oribil dintre Rusia şi Ucraina este să mergem direct către un acord de pace, care ar încheia războiul, şi nu către un simplu Acord de încetare a focului, care de multe ori nu rezistă”, arată liderul american.

Trump a confirmat că președintele ucrainean va ajunge luni la Washington.

„Președintele Zelenski va veni la Washington, la Casa Albă, în Biroul Oval, luni după-amiază. Dacă totul va funcţiona, vom programa apoi o întâlnire cu preşedintele Putin”, a continuat el.

La finalul mesajului, președintele american a amintit care este obiectivul principal al discuțiilor.

„Pot fi salvate milioane de vieţi. Vă mulţumesc pentru atenţia acordată acestei chestiuni!”, a încheiat liderul de la Casa Albă.

Sâmbătă, Forțele Aeriene ale Ucrainei au anunțat că Rusia a lansat 85 de drone de atac și o rachetă balistică asupra mai multor regiuni ucrainene, în timp ce Donald Trump și Vladimir Putin purtau discuții în Alaska. Loviturile au vizat regiunile Sumî, Donețk, Cernihiv și Dnepropetrovsk, iar sistemele de apărare aeriană ale Ucrainei au reușit să neutralizeze 61 dintre drone.