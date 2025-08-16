International Rusia a atacat Ucraina în timpul summit-ului Trump-Putin din Alaska







Rusia a lansat 85 de drone de atac și o rachetă balistică asupra Ucrainei, în timp ce liderii mondiali Donald Trump și Vladimir Putin discutau în Alaska, au raportat sâmbătă Forțele Aeriene ale Ucrainei. Loviturile vizau teritoriile din regiunile Sumî, Donețk, Cernihiv și Dnepropetrovsk, iar unitățile de apărare aeriană ucrainene au reușit să distrugă 61 dintre aceste drone.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au precizat pe aplicația de mesagerie Telegram că atacul a avut loc peste noapte și a vizat puncte de pe linia frontului din mai multe regiuni cheie. Conform raportului Statului Major al Forțelor Armate, s-au înregistrat 139 de confruntări pe linia frontului în ultimele 24 de ore.

Declarațiile oficiale arată că dronele au fost utilizate pentru recunoaștere și atac punctual asupra infrastructurii militare ucrainene. În același timp, presa rusă a anunțat că sistemele de apărare aeriană ale Rusiei au interceptat și distrus 29 de drone ucrainene, dintre care 10 au fost doborâte deasupra regiunii Rostov. Această utilizare intensivă a dronelor subliniază rolul tot mai strategic al acestora în războiul modern.

În urma atacului, autoritățile ucrainene nu au raportat victime civile semnificative, însă pagube materiale au fost înregistrate în mai multe localități. Oficialii militari au subliniat eficiența sistemelor de apărare aeriană, care au redus substanțial impactul ofensiv. În schimb, presa rusă a accentuat succesul interceptării dronelor ucrainene, sugerând un echilibru delicat între cele două părți implicate.

Datele disponibile indică o mobilizare crescută a resurselor tehnologice: pe lângă dronele de atac, racheta balistică lansată a urmărit să testeze capacitatea de răspuns rapid a Ucrainei. Analizele experților militari indică faptul că intensificarea utilizării dronelor va fi probabil o constantă în viitoarele faze ale conflictului.

Președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin au părăsit Alaska fără să ajungă la un acord pentru încetarea conflictului din Ucraina. După aproape trei ore de discuții, cei doi lideri au avut o declarație comună pentru presă, evitând să răspundă la întrebările puse de jurnaliști.

Trump a recunoscut indirect lipsa unui rezultat concret, afirmând că „nu există acord până când nu există un acord”. Deși a menționat că s-au făcut „progrese importante”, detaliile au rămas neclare, potrivit BBC.