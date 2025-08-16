International Melaniei Trump l-a luat la rost pe Putin pentru ce le face copiilor din Ucraina







Melania Trump, soția președintelui american, i-a trimis o scrisoare președintelui rus Vladimir Putin, în care a abordat situația copiilor din Ucraina. Scrisoarea i-a fost înmânată personal de Donald Trump, în timpul summitului din Alaska, potrivit surselor Reuters.

Melania Trump, originară din Slovenia, fosta republică sovietică, nu l-a însoțit pe președintele american la summitul din Alaska. Oficialii nu au oferit detalii legate de conținutul scrisorii, menționând doar că aceasta făcea referire la deportarea copiilor din Ucraina.

Acest subiect este extrem de sensibil pentru Ucraina, care consideră că răpirea a zeci de mii de copii ucraineni, duși în Rusia sau în teritoriile ocupate fără consimțământul familiilor sau tutorilor, reprezintă o crimă de război și corespunde definiției genocidului din tratatul ONU.

Președintele rus Vladimir Putin a fost vizat de un mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională pentru implicarea sa în aceste deportări. Moscova susține însă că scopul său a fost protejarea copiilor vulnerabili aflați într-o zonă de război.

Biroul Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului a declarat că, de la începutul invaziei pe scară largă din 2022, acțiunile Rusiei au provocat suferințe milioanelor de copii ucraineni și le-au încălcat drepturile fundamentale, potrivit Reuters.

Trump și Putin au stat aproape trei ore la o bază militară americană din Anchorage, însă întâlnirea nu a dus la un acord pentru oprirea războiului din Ucraina. Într-o scurtă declarație pentru presă, liderul american p a afirmat că „s-au făcut progrese”, fără a oferi detalii. De asemenea, el a subliniat că nu va fi mulțumit dacă nu se ajunge la o încetare rapidă a focului.

După întâlnire, Trump a declarat că va amâna impunerea unor tarife împotriva Chinei legate de achizițiile de petrol rusesc, evidențiind progresele în dialogul cu Putin.