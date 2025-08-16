International Niciun armistițiu cu Ucraina din partea lui Putin. WSJ, foarte critic cu Trump







Putin s-a folosit de summitul din Alaska pentru a face fotografii, dar nu a făcut concesii evidente la summitul său cu Trump, scrie The Wall Street Journal într-un editorial, pe care îl redăm mai jos, integral.

„Președintele Trump a încercat să prezinte cât mai bine întâlnirea de vineri cu Vladimir Putin din Alaska, iar amabilitățile reciproce au fost efuzive.

Însă vestea esențială a întâlnirii pare a fi că domnul Putin refuză să pună capăt războiului din Ucraina și nici măcar nu va fi de acord cu un armistițiu temporar.

Se pare că uciderile pe care domnul Trump le detestă, pe bună dreptate, vor continua.

Domnul Trump l-a lăudat pe domnul Putin și a spus că cei doi „au făcut progrese mari astăzi”, deși „nu am ajuns” la un acord. Nu a oferit detalii despre „progres” și nu a anunțat sfârșitul ostilităților.

El a spus că au convenit asupra multor lucruri, dar nu asupra celor mai importante domenii, ceea ce probabil înseamnă un armistițiu și orice alte compromisuri privind obiectivele de război ale domnului Putin.

Va exista o oarecare ușurare în Europa, deoarece domnul Trump nu a anunțat un acord cu domnul Putin pe care să li-l prezinte ca un fapt împlinit.

În schimb, domnul Trump a spus că îi va suna pe aliații europeni și pe Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, pentru a-i informa despre ce s-a întâmplat în Alaska.

Nu există niciun acord, a spus el, până când nu există un acord final, ceea ce sugerează că cel puțin ascultă ceea ce are nevoie Ucraina pentru a se simți în siguranță dacă se ajunge la un armistițiu.

Domnul Putin, la rândul său, nu a dezvăluit nimic despre Ucraina. El a oferit replica sa familiară, conform căreia „cauzele profunde” ale războiului trebuie abordate înainte ca acesta să se poată încheia.

Prin aceasta, el învinovățește Ucraina pentru că dorește să-și determine propriul viitor ca parte a Uniunii Europene cu ajutor de securitate din partea țărilor NATO.

Este de remarcat faptul că domnul Putin și-a petrecut cea mai mare parte a monologului în fața presei flatându-l pe dl Trump, susținând opinia președintelui SUA conform căreia războiul nu ar fi avut loc niciodată dacă domnul Trump ar fi fost în funcție în 2022 și lăudând posibilitățile unor legături de afaceri între SUA și Rusia.

Având în vedere că economia sa se confruntă cu dificultăți, domnul Putin își dorește o ușurare financiară.

În acest sens, rusul a atins unul dintre principalele sale obiective de la summit, și anume începutul reabilitării sale ca lider mondial.

Summitul a pus capăt izolării sale de Occident, iar el nu a renunțat la nimic pentru asta. De asemenea, se pare că a câștigat mai mult timp pentru a continua să bombardeze orașele ucrainene și să cucerească încet tot mai mult teritoriu.

Nu este clar ce a câștigat domnul Trump. El a declarat presei că s-ar supăra dacă nu va ieși un armistițiu în urma negocierilor, dar dl. Trump nu a arătat nicio iritare după summit.

Poate că a existat o concesie discretă pe care dl Trump o va face Ucrainei și, dacă da, vom ști asta destul de curând.

Dacă nu ar exista decât amabilități și o opoziție din partea lui Putin, atunci domnul Trump va trebui să decidă dacă va respecta liniile roșii pe care le-a trasat.

Miercuri, el promisese „consecințe foarte severe” dacă domnul Putin nu va fi de acord să pună capăt războiului. Va lua acum măsuri pentru a impune sancțiuni cumpărătorilor de petrol rusesc, precum China și Turcia, așa cum a făcut cu India?

Sau va fi de acord cu un al doilea summit, așa cum pare să-și dorească domnul Putin, în speranța că data viitoare va fi diferit?

Dorința domnului Trump de a fi un conciliator este lăudabilă, dar în Vladimir Putin are de-a face cu un om dur, care are ochii ațintiți asupra cuceririi Ucrainei, mai devreme sau mai târziu.

Domnul Putin va renunța la acest obiectiv doar dacă va vedea un Occident unit, hotărât să-i refuze această victorie și dispus să-i impună costuri severe dacă își continuă marșul spre moarte în Ucraina”.