International Summit istoric la Washington. Trump și Zelenski, discuții cu Macron, von der Leyen și alți lideri







Președintele Donald Trump a invitat mai mulți lideri europeni la Washington, pentru a participa la întâlnirea, deja programată, cu președintele Volodimir Zelenski. Pe agenda discuțiilor s-ar afla recenta propunere a administrației Trump, de a oferi garanții de securitate americane Ucrainei, dar fără implicarea statelor europene, relatează Reuters.

Summitul din Alaska s-a încheiat fără rezultate concrete, dar ”cu progrese”. Acesta ar fi rezumatul declaraţiilor lui Putin şi Trump, care s-au arătat mulţumiţi de întâlnire.

După summit, preşedintele Trump a avut convorbiri telefonice cu Zelenski şi cu un grup de lideri europeni. Printre liderii europeni participanți la discuție sunt preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și preşedintele francez Emmanuel Macron. La discuții au luat parte cancelarul german Friedrich Merz și premierul britanic Keir Starmer.

Au mai participat Georgia Meloni şi secretarul general al NATO, Mark Rutte.

După discuții, președintele Trump a adresat o invitație liderilor europeni de a participa la întâlnirea dintre el și președintele Zelenski. Potrivit unor surse citate de Reuters, încă nu este clar cine vor fi liderii europeni care vor veni la Washington.

"Toţi am stabilit că cel mai bun mod de a încheia oribilul război dintre Rusia şi Ucraina este să ajungem direct la un acord de pace. Un acord care să pună capăt războiului, şi nu o simplă încetare a focului, care adesea nu este respectată”, a scris Trump pe Truth Social.

Tot aici a anunțat și întâlnirea cu președintele ucrainean. ”Preşedintele Zelenski va veni la (Washington) D.C., în Biroul Oval, luni după-amiază. Dacă totul merge bine, vom programa apoi o întâlnire cu preşedintele Putin", a anunţat Trump.

Fără un rezultat concret anunțat, summit-ul Rusia - SUA relansează relațiile dintre cele două state.

"Am avut o întâlnire extrem de productivă şi am convenit asupra multor puncte. Au mai rămas doar câteva. Unele nu sunt foarte importante. Unul este probabil cel mai semnificativ, dar avem şanse foarte bune să-l soluţionăm", a rezumat Trump, întâlnirea cu omologul spu rus.

Putin, de cealaltă parte, şi-a menţinut poziţia asupra condiţiilor sale pentru încheierea războiului. El a vorbit din nou despre necesitatea de abordare a "cauzelor profunde" ale conflictului din Ucraina. Putin a mai subliniat "preocupările legitime" ale Rusiei, dar şi restabilirea "unui echilibru corect în sfera securităţii în Europa şi în lume".