Actualitate Securitate americană pentru Ucraina. Trump exclude implicarea altor state aliate







Preşedintele Donald Trump a promis garanții de securitate americane pentru Ucraina, similare celor prevăzute de articolul 5 al Tratatului NATO, dar fără participarea altor state aliate. Propunerea a fost făcută în timpul dialogului telefonic între Trump și Volodimir Zelenski, imediat după summit-ul din Alaska, potrivit unor surse diplomatice citate de AFP și Reuters. Premierul italian Giorgia Meloni confirmă propunerea, relatează Agerpres.

După summit-ul din Alaska, Donald Trump a avut convorbiri cu liderii europeni și cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

În dialogul cu Zelenski, Trump ar fi promis garanții de securitate americane, similare celor prevăzute de Tratatul NATO, însă fără participarea altor state europene.

"Ca una dintre garanţiile de securitate pentru Ucraina, partea americană a propus o garanţie de tip Articolul 5, dar în afara NATO şi cu acordul prealabil al lui Putin", a declarat o sursă citată de AFP.

Propunerea a fost comunicată și liderilor europeni, în convorbirea pe care preşedintele american a avut-o cu aceștia.

Liderii europeni ar susține ideea unei păci în Ucraina, cu garanții de securitate americane. Ei solicită clarificări asupra rolului pe care SUA şi l-ar asuma în acest demers.

Liderii europeni consideră că Washingtonul ar trebui să-şi asume ”mai clar” aceste angajamente, potrivit Reuters.

Şefa guvernului italian, Giorgia Meloni confirmă propunerea lui Trump. Ea mai spune că preşedintele american "a preluat ideea italiană" de stabilire a unor garanţii de securitate pentru Ucraina, inspirate de Articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord.

Meloni s-a numărat printre liderii europeni participanţi la convorbirea cu Trump.

Premierul italian a mai declarat că "punctul crucial" continuă să fie garanţiile de securitate, pentru a preveni noi invazii ruseşti în Ucraina. Ea a semnalat că, la acest capitol, summitul Trump-Putin a adus "noutăţile cele mai interesante".

Ea a subliniat din nou ”ideea italiană”, preluată de Trump, în privința garanțiilor de securitate. O clauză de securitate americană, în locul celei colective, definite prin Articolul 5 al Tratatului NATO, ”poate fi o soluție de pace”.

Declarațiile de presă ale președinților Vladimir Putin și Donald Trump au făcut referi vagi referitoare la Ucraina. Cei doi lideri au vorbit în termeni generali despre anumite înţelegeri, fără a oferi vreun detaliu.

Trump și-a nuanțat, ulterior, declarațiile despre întâlnirea cu Putin. Într-un interviu acordat apoi postului Fox News, el a spus că discutat cu Putin despre schimburi de teritorii. Liderul american s-a referit, de fapt, la cedarea către Rusia a unor teritorii ale Ucrainei, ocupate în prezent de armata rusă. A vorbit şi despre garanţii de securitate pentru Ucraina, adăugând că "în mare parte sunt de acord".

"Cred că suntem foarte aproape de un acord", a susţinut Trump. "Mai trebuie ca şi Ucraina să-l accepte. Poate că ei vor spune "nu"", a adăugat preşedintele american.

În declaraţia dată după summit în Alaska, Putin şi-a menţinut poziţia asupra condiţiilor sale de încheiere a războiului. Președintele rus a vorbit, din nou, despre necesitatea de abordare a "cauzelor profunde" ale războiului. A mai subliniat "preocupărie legitime" ale Rusiei şi restabilirea "unui echilibru corect în sfera securităţii în Europe şi în lume".

El s-a declarat de acord cu Trump că securitatea Ucrainei trebuie "asigurată". "Aş dori să sper că înţelegerea la care am ajuns ne va permite să ne apropiem de acest obiectiv şi să deschidem calea către pace în Ucraina", a adăugat Putin.

Vladimir Putin a cerut Ucrainei şi susţinătorilor europeni ai acesteia să nu creeze obstacole şi să "nu încerce să perturbe progresul incipient prin provocări sau intrigi de culise".