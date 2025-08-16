International

Zelenski anunță că va merge la Washington după o conversație telefonică cu Trump

Zelenski anunță că va merge la Washington după o conversație telefonică cu TrumpVolodimir Zelenski. Sursa foto: x.com
Volodimir Zelenski a anunțat că a purtat o convorbire telefonică de peste o oră și jumătate cu președintele american Donald Trump, la scurt timp după întâlnirea acestuia cu Vladimir Putin. Discuția a început bilateral și a continuat cu participarea unor lideri europeni, iar luni președintele ucrainean va merge la Washington pentru negocieri directe privind oprirea războiului și garanțiile de securitate pentru Ucraina.

Volodimir Zelenski discută cu Trump despre formatul trilateral

Convorbirea dintre cei doi lideri a vizat în special perspectivele de pace și securitate. Volodimir Zelenski a afirmat că este dispus să depună „eforturi maxime” pentru încetarea conflictului și a salutat propunerea lui Donald Trump privind o întâlnire trilaterală între SUA, Ucraina și Rusia.

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a confirmat sâmbătă discuția extinsă, precizând că aceasta a avut loc în timpul zborului lui Trump către Washington. Președintele ucrainean a precizat că „forța Americii trebuie să aibă un impact asupra evoluției situației” și că implicarea liderilor europeni este esențială pentru garantarea securității Ucrainei.

 Vizită oficială la Washington

Luni, Volodimir Zelenski se va întâlni cu Donald Trump la Washington pentru a discuta detaliile opririi războiului și a negocia garanții de securitate pe termen lung. Vizita este considerată una strategică, într-un moment în care sprijinul american rămâne decisiv pentru Ucraina.

Trump, Zelenski

Trump, Zelenski / sursa foto: dreamstime.com

Liderul ucrainean a subliniat încă o dată angajamentul Kievului de a depune„toate eforturile necesare pentru a atinge pacea”, precizând că Trump l-a informat despre întrevederea cu liderul rus și despre principalele aspecte discutate.

Zelenski vorbește despre implicarea Europei în discuțiile pentru pace

Zelenski a declarat într-o postare pe contul personal de X că este important ca europenii să fie implicați în fiecare etapă pentru a asigura garanții de securitate fiabile împreună cu Statele Unite. El a precizat că a discutat și despre semnalele pozitive venite din partea americană privind participarea la garantarea securității Ucrainei.

Totodată, președintele ucrainean a subliniat că autoritățile de la Kiev continuă să își coordoneze pozițiile cu toți partenerii și a transmis mulțumiri tuturor celor care sprijină acest demers pentru pacea din țara sa.

