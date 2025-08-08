International Lobby la Washington. România a angajat firma care a obținut Visa Waiver pentru Qatar







România a decis să apeleze la o firmă americană de consultanță pentru a-și relansa șansele de a fi acceptată în programul Visa Waiver. Contractul, semnat prin Ambasada României la Washington, prevede plata a 25.000 de dolari lunar către Global Security and Innovative Strategies LLC (GSIS), companie specializată în securitate și siguranță publică. Aceeași firmă a sprijinit Qatarul în procesul încununat de succes, încheiat în septembrie 2024, cu admiterea în Visa Waiver.

Acordul stipulează că GSIS va furniza României consultanță privind cooperarea și colaborarea internațională cu Statele Unite pe teme de interes bilateral, potrivit profit.ro.

Accentul cade pe cerințele reciproce în materie de siguranță publică, securitate și aspecte legate de comerț și călătorii. Formularea este aproape identică cu cea din înțelegerea semnată anterior de Qatar cu aceeași companie.

Documentul, valabil până la 31 octombrie 2025, este semnat de ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, și de Noah Kroloff, cofondator și partener principal al GSIS.

Noah Kroloff a fost, între 2009 și 2013, Chief of Staff la Departamentul de Securitate Internă (US Department of Homeland Security – DHS), instituția care propune admiterea țărilor în programul Visa Waiver. În această poziție, a coordonat 240.000 de angajați, 22 de agenții federale și un buget anual de 60 de miliarde de dolari.

A fost principalul consilier al secretarului pentru Securitate Internă pe toate funcțiile operaționale și de reglementare, supervizând relațiile externe și activitatea globală a DHS. Tot el a gestionat coordonarea cu Casa Albă și Consiliul de Securitate Națională și a oferit consultanță echipei de tranziție Obama–Biden pentru conducerea DHS.

Pe 25 martie 2025, Departamentul pentru Securitate Internă a anunțat suspendarea pe termen nelimitat a includerii României în program, invocând necesitatea respectării „cerințelor stricte de securitate”. Până la 31 martie, SUA ar fi trebuit să implementeze Sistemul Electronic de Autorizare a Călătoriei (ESTA), care ar fi permis românilor să călătorească fără viză.

În aceeași zi, postul Fox News a transmis că un flux mare de imigranți ilegali români la granița de nord a SUA ar fi fost alimentat și de relaxarea cerințelor de viză din Canada.

Pe 27 martie, la Adunarea Generală Anuală a AmCham, fosta ambasadoare SUA la București, Kathleen Kavalec, declara: „La începutul acestei săptămâni, guvernul american a anunțat o pauză în implementarea acestui program, în așteptarea unei revizuiri de securitate în conformitate cu prioritățile noii administrații. Sperăm ca acest lucru să fie rezolvat curând.”

Fostul ministru de Externe, Emil Hurezeanu, a explicat că România a fost exclusă din procesul de aderare din cauza criminalității organizate și a ratei ridicate de refuz al vizelor. Acest lucru a survenit în ciuda anunțului Guvernului, din septembrie 2024, potrivit căruia rata scăzuse sub pragul maxim obligatoriu de 3%.

Pentru a atinge acest obiectiv, Guvernul condus de Marcel Ciolacu ar fi decontat costurile vizelor pentru zeci de mii de angajați din sectorul public.

Conform informațiilor Profit.ro, Statele Unite pregătesc discret deschiderea la București a unui birou al diviziei de investigații din cadrul US Immigration and Customs Enforcement (ICE), structură aflată în subordinea DHS. Biroul ar urma să coopereze direct cu autoritățile române, însă proiectul nu a fost încă finalizat.