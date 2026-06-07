Armata Română pregătește una dintre cele mai importante modernizări ale armamentului individual din ultimele decenii, prin trecerea la SIG Sauer SIG516 S3.

Puștile de asalt AK-47 și derivatele lor autohtone, embleme ale dotării militare românești timp de zeci de ani, vor fi înlocuite treptat cu modelul american SIG Sauer SIG516 G3, o armă de ultimă generație care promite să aducă precizie, fiabilitate și ergonomie superioare pe câmpul de luptă.

Achiziția face parte dintr-un amplu contract SAFE derulat de Ministerul Afacerilor Interne, dar care vizează reînnoirea completă a armamentului individual al tuturor structurilor de forță ale statului.

Valoarea totală estimată depășește 800 de milioane de euro și include peste 380.000 de arme și mai bine de 209 milioane de cartușe de diferite calibre.

Producția armei va fi realizată la Uzina Mecanică Cugir, în județul Alba, iar muniția la Sadu, în județul Sibiu, ceea ce asigură atât transfer de tehnologie, cât și menținerea locurilor de muncă în industria de apărare românească.

Spre deosebire de AK-47, care a excelat prin simplitate și robustețe extremă, noua armă adoptă standardele NATO și o filozofie diferită: precizie și modularitate.

Calibru : 5,56 × 45 mm NATO (glonț mai ușor, viteză inițială mult mai mare, traiectorie mai plată) față de 7,62 × 39 mm sovietic.

: 5,56 × 45 mm NATO (glonț mai ușor, viteză inițială mult mai mare, traiectorie mai plată) față de 7,62 × 39 mm sovietic. Greutate : aproximativ 3,5 kg (fără încărcător) față de circa 4,3 kg la varianta din oțel a AK-ului.

: aproximativ 3,5 kg (fără încărcător) față de circa 4,3 kg la varianta din oțel a AK-ului. Sistem de operare : piston cu cursă scurtă, reglabil pe 4 poziții – mult mai curat și mai precis decât pistonul cu cursă lungă al Kalașnikovului.

: piston cu cursă scurtă, reglabil pe 4 poziții – mult mai curat și mai precis decât pistonul cu cursă lungă al Kalașnikovului. Bătăie eficace : 500-600 metri față de 300-400 metri.

: 500-600 metri față de 300-400 metri. Precizie: țeavă forjată la rece, capabilă de performanțe Sub-MOA (sub un minut de unghi).

SIG516 G3 este complet ambidextră din fabricație: mânerul de armare, eliberarea încărcătorului și selectorul de foc pot fi operate cu ambele mâini. Dispune de declanșator de înaltă calitate (SIG Matchlite DUO), compensator de flacără, mână de protecție cu sistem M-LOK și șine Picatinny care permit montarea rapidă a tuturor accesoriilor moderne – de la lunete și red-dot-uri, la lasere, termoviziune sau dispozitive de vedere pe timp de noapte.

Reculul redus, combinat cu ergonomia superioară (pat telescopic reglabil în 6 poziții), permite militarilor să mențină grupaje excelente chiar și în foc automat sau semi-automat rapid. Fiabilitatea în condiții extreme este asigurată prin componente ranforsate cu oțel în zonele critice și prin faptul că gazele arse nu mai intră în mecanismul închizătorului.

Pentru soldații români, trecerea la SIG516 G3 înseamnă o creștere semnificativă a capacității de luptă individuale. Arma aliniază România la standardele NATO, oferă ergonomie adaptată echipamentului modern de protecție și pregătește militarii pentru câmpurile de luptă ale secolului XXI, dominate de precizie, tehnologie și flexibilitate.

Este un pas major dincolo de simpla înlocuire a unei arme – este o modernizare profundă a doctrinei și a capabilităților Forțelor Armate Române.