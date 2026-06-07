Echipa CSM București a obținut, duminică, medalia de bronz la Turneul Final Four al Ligii Campionilor, după ce a învins formația franceză Brest Bretagne Handball cu scorul de 32-26 (15-13) în finala mică disputată în MVM Dome.

Este a treia medalie de bronz din palmaresul echipei bucureștene, care a fost susținută din tribune de peste 3.000 de fani.

Principalele marcatoare ale formației antrenate de CSM au fost Omoregie, cu 8 goluri, Brnovic și Pintea, cu câte 5 reușite, Friis 4, Maslova 3, Jaukovic 2, Ostergaard 2, Hansen 2 și Rotaru 1. De partea cealaltă, pentru Brest s-au remarcat Mairot, cu 11 goluri, și Vyakhireva, cu 6.

Succesul a fost însă umbrit de accidentarea gravă suferită de portarul Gabriela Moreschi. În minutul 42, brazilianca s-a accidentat la genunchiul stâng și nu a mai putut continua partida, după ce reușise 10 intervenții salvatoare. Cinci minute mai târziu, CSM a rămas și fără Djurdjina Jaukovic, eliminată direct cu cartonaș roșu.

În semifinale, vicecampioana României a fost învinsă de Metz Handball cu 32-27, în timp ce Brest Bretagne Handball a pierdut dramatic în fața campioanei en-titre Gyor ETO, scor 31-30.

CSM București și-a asigurat prezența la Turneul Final Four după ce a eliminat în sferturile de finală formația daneză Team Esbjerg, după 25-26 în tur și 37-27 în retur.

Campioană a Europei în 2016, CSM București revenise în Final Four după o absență de șase ani. Ultima participare a avut loc în 2018, când a cucerit tot medalia de bronz, performanță reușită și în 2017.

Trofeul din 2025 a fost câștigat de Gyor ETO, care și-a trecut în palmares al șaptelea titlu european.

Tot duminică, CSM București a fost aproape de o nouă performanță la nivel juvenil. În finala Turneului Final Four U17, formația bucureșteană a fost învinsă de DVSC Debrecen cu 41-39 (13-13, 33-33), după prelungiri.

La finalul competiției, Maria Sprâncenatu a primit titlul de golgheter, după ce a înscris 21 de goluri pe parcursul Turneului Final Four.