Performanță notabilă pentru sportul românesc la una dintre cele mai cunoscute competiții internaționale de natație din Europa. Înotătorul român David Popovici, deținător al titlurilor de campion olimpic, mondial și european, a obținut o clasare pe podium în Italia. Sportivul nostru s-a clasat pe locul al doilea în Finala A a probei de 50 de metri liber masculin, vineri seara, la Trofeul internațional Settecolli, desfășurat tradițional la Roma.

Competiția ajunsă la cea de-a 62-a ediție a strâns la start unii dintre cei mai valoroși înotători ai lumii. În finala probei de viteză, Popovici a fost cronometrat cu timpul de 21 sec 82/100. Românul a purtat o bătălie strânsă pentru prima poziție, fiind devansat în cele din urmă de brazilianul Guilherme Santos Caribe, care a oprit cronometrul la 21 sec 46/100. Podiumul galei de la Roma a fost completat de reprezentantul gazdelor, italianul Leonardo Deplano, care a încheiat cursa cu timpul de 21 sec 90/100.

Ierarhia din ultimul act a confirmat parțial parcursul sportivilor din calificări. Brazilianul Santos Caribe obținuse cel mai bun timp și în serii, unde fusese înregistrat cu 21 sec 77/100. În aceeași fază a competiției, David Popovici avusese al doilea timp al seriilor, respectiv 21 sec 92/100, performanță pe care a împărțit-o la egalitate perfectă cu croatul Jere Hribar. În marea finală, campionul român a reușit să își îmbunătățească timpul cu zece sutimi de secundă.

În cadrul aceleiași reuniuni de vineri, delegația României a mai înregistrat o prezență în fazele superioare. Sportivul Denis Popescu s-a clasat pe ultimul loc, poziția a opta, în Finala B la proba de 100 de metri fluture masculin, fiind cronometrat cu timpul de 52.74 secunde.

Țara noastră participă la prestigiosul eveniment din Italia cu un lot format din patru sportivi de performanță. Aceștia sunt înscriși în mai multe probe de concurs pe parcursul weekendului: David Popovici evoluează în probele de 50 m, 100 m și 200 m liber, Denis Popescu concurează la 100 m spate și 100 m fluture, Robert Badea participă la probele de 200 m și 400 m mixt, iar Eric Andrieș concurează la 100 m, 200 m și 400 m liber.