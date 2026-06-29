Înotătorul român David Popovici se pregătește alături de Pan Zhanle, deținătorul recordului mondial în proba de 100 de metri liber, într-un cantonament organizat în România. Sportivul chinez a sosit în țară, unde cei doi vor desfășura antrenamente comune. Anunțul a fost făcut de cunoscutul sportiv.

David Popovici a evidențiat atât importanța colaborării sportive, cât și nevoia de a avea liniște pe durata pregătirii.

„Am bucuria de a-i ura bun venit în România prietenului meu Pan Zhanle şi echipei sale, pentru un cantonament comun de pregătire. Sunt convins că această colaborare va fi un schimb valoros de experienţă pentru noi toţi, atât pe plan sportiv, cât şi cultural. Eu încă exersez cum să spun corect “Bun venit!” în mandarină: 欢迎 (huan-iing). Pentru a ne putea concentra pe deplin asupra pregătirii, vă rugăm, cu respect, pe voi – jurnalişti şi fani – să ne susţineţi prin respectarea caracterului strict profesional al programului pe toată durata cantonamentului”, a scris Popovici pe Facebook.

Pan Zhanle este actualul deținător al recordului mondial în proba de 100 de metri liber, iar antrenamentele desfășurate în România reprezintă o oportunitate importantă pentru schimbul de experiență dintre cele două echipe.

Înotătorul român și-a încheiat participarea la competiția din capitala Italiei cu o nouă victorie, impunându-se duminică în proba de 200 de metri liber. Totodată, performanța sa i-a adus și un nou record al concursului.

La scurt timp după încheierea întrecerilor și-a exprimat satisfacția pentru rezultatele obținute și le-a mulțumit celor care i-au fost alături.

„Sunt fericit de ceea ce am reuşit la Roma. Mulţumesc echipei mele şi vouă, tuturor, pentru că sunteţi parte din această călătorie. Roma ha un pezzo del mio cuore. Per sempre (Roma are o parte din inima mea. Pentru totdeauna)”, a scris Popovici pe Facebook.

Cu o zi înainte, sportivul român câștigase și proba de 100 de metri liber. De asemenea, el a urcat pe a doua treaptă a podiumului în cursa de 50 de metri liber, unde și-a îmbunătățit propriul record național la această distanță.

Înainte de debutul la Trofeul Sette Colli, David Popovici a participat la o audiență specială organizată la Vatican de Papa Leon al XIV-lea, alături de alți sportivi și reprezentanți ai lumii sportive.

În timpul întâlnirii desfășurate în Sala Clementină, campionul român i-a oferit Suveranului Pontif o cască de înot personalizată, într-un gest simbolic.