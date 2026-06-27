David Popovici a câștigat sâmbătă medalia de aur în proba de 100 de metri liber, la Trofeul Internațional Sette Colli de la Roma. Înotătorul român s-a impus în finală cu timpul de 47,26 secunde și a stabilit un nou record al competiției, după ce intrase în ultimul act cu cel mai bun timp din serii.

David Popovici și-a trecut în palmares o nouă medalie de aur la Trofeul Internațional Sette Colli, după ce a câștigat finala probei de 100 de metri liber.

Sportivul român, în vârstă de 21 de ani, a încheiat cursa cu timpul de 47,26 secunde, rezultat care i-a adus atât victoria, cât și recordul competiției. În calificările desfășurate sâmbătă dimineață, Popovici înregistrase cel mai bun timp al seriilor, 47,72 secunde.

În finală, românul l-a devansat pe brazilianul Guilherme Santos Caribe și a obținut o nouă medalie de aur la competiția organizată în capitala Italiei.

Succesul de la 100 de metri liber vine la o zi după ce David Popovici a obținut medalia de argint în proba de 50 de metri liber, confirmând forma bună înaintea competițiilor importante din această vară.

Participarea românului la Trofeul Sette Colli continuă și duminică, 28 iunie, când va lua startul în proba de 200 de metri liber.

După medalia de argint câștigată vineri, David Popovici a vorbit despre revenirea la Roma, oraș în care a obținut unele dintre cele mai importante rezultate ale carierei sale.

„Și mie mi-a fost dor de ei, sper că și lor de mine. Chiar am așteptat foarte mult timp momentul ăsta, să mă întorc la Roma, să concurez și să înot repede. Nu e doar bazinul meu preferat din lume, este unul dintre locurile mele preferate din lume. Îmi trezește amintiri foarte plăcute”, a declarat David Popovici.

Înotătorul român consideră că participarea la Trofeul Sette Colli reprezintă un test important înaintea Campionatelor Europene programate la Paris, în perioada 10-16 august.

„Toată competiția este o încălzire foarte bună pentru Europene. Îmi place să încep cu o probă în care simt că presiunea este ceva mai mică. Acum urmează recuperarea, iar apoi mă concentrez pe proba de 100 de metri liber”, a afirmat David Popovici.

Rezultatele obținute la Roma confirmă parcursul bun al campionului olimpic înaintea principalelor competiții ale sezonului, acesta urmând să revină în bazin și în proba de 200 de metri liber.