Papa Leon al XIV-lea i-a primit joi, în Sala Clementină din Palatul Apostolic, pe membrii Federației Italiene de Natație și pe sportivii participanți la cea de-a 62-a ediție a Trofeului „Sette Colli”. Potrivit Vatican News, printre cei prezenți la audiență s-a numărat și multiplul campion David Popovici, care va concura în acest weekend la competiția organizată în capitala Italiei.

În cadrul întâlnirii, Papa Leon al XIV-lea le-a transmis sportivilor și oficialilor un mesaj despre valorile pe care sportul le promovează, îndemnându-i să cultive „angajamentul, solidaritatea și onestitatea”, potrivit sursei citate.

”Sportul, atunci când este bine practicat, este medicament pentru trup şi spirit. Integrează diferitele componente ale persoanei şi le îndreaptă spre valori foarte importante, precum angajamentul, solidaritatea şi onestitatea. În activităţile sportive, în special cele desfăşurate la nivel competitiv, fiinţa umană exercită puterea voinţei, dar o face doar în măsura în care este motivată. Şi aici se distinge calitatea unui sportiv: prin calitatea motivaţiilor sale”, a spus Papa Leon al XIV-lea.

Pontiful a afirmat că sportul reprezintă nu doar un „medicament pentru trup şi spirit”, ci şi „o oportunitate de creştere spirituală”. Referindu-se la înot, acesta a explicat că practicarea acestui sport în apă are și o semnificație simbolică.

”Mai mult, sportul nu este doar un ”medicament pentru trup şi spirit”, ci şi ”o oportunitate de creştere spirituală”. Înotul, în special, practicat în apă, ”reaminteşte simbolic” de un aspect care ne-a format încă din pântecele mamei noastre: a trăi înseamnă a învăţa să ne mişcăm în armonie cu ceilalţi şi cu mediul înconjurător. Pentru noi, creştinii, apa este simbolul Botezului şi a vieţii noi în Cristos”.

Papa Leon al XIV-lea a vorbit și despre caracterul internațional al competiției și despre rolul pe care sportul îl poate avea în apropierea oamenilor din diferite țări.

”Există însă un alt motiv pentru care mă bucur de prezenţa voastră. Toţi, din diferite ţări, v-aţi reunit aici, animaţi de aceeaşi pasiune şi de aceleaşi valori, dincolo de orice diferenţă de limbă, naţionalitate sau cultură. Acest fapt, tipic manifestaţiilor sportive internaţionale, oferă un semn de speranţă, un semn al lumii pe care o dorim; contribuie la întâlniri paşnice între popoare şi la fraternitate”.

La finalul discursului, Suveranul Pontif i-a încurajat pe sportivi să promoveze în continuare valorile competiției.

”De aceea”, a îndemnat papa în încheiere, ”vă încurajez să continuaţi să practicaţi şi să răspândiţi valorile sportului. Pentru că vârsta spiritului de competiţie trece, dar acele valori rămân! Vă încredinţez mijlocirii sfântului Pier Giorgio Frassati – un tânăr sportiv care a iubit mult muntele – şi vă binecuvântez din inimă pe toţi şi pe cei dragi”.

Sportivii dinamoviști David Popovici și Denis Popescu participă în acest sfârșit de săptămână la Trofeul „Sette Colli”, competiție găzduită de Roma.

David Popovici va concura în trei probe: 50 metri liber, programată pe 26 iunie, 100 metri liber, pe 27 iunie, și 200 metri liber, pe 28 iunie.

Denis Popescu va lua startul în proba de 100 metri fluture pe 26 iunie și în cea de 100 metri spate pe 27 iunie.