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Primele efecte după ruptura dintre Călin Georgescu și Anca Alexandrescu. Audiențele Realitatea Plus s-au prăbușit

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Primele efecte după ruptura dintre Călin Georgescu și Anca Alexandrescu. Audiențele Realitatea Plus s-au prăbușitCalin Georgescu Anca Alexandrescu. Sursa foto: Captură video
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Din cuprinsul articolului

Audiențele Realitatea Plus s-au prăbușit după ediția din 28 iunie a emisiunii „Culisele Statului Paralel”, marcată de un dialog tensionat între realizatoareabAnca Alexandrescu și Călin Georgescu. Emisiunea a ajuns la cele mai mici cifre din ultima lună, arată Pagina de Media.

După despărțirea de Călin Georgescu, Realitatea Plus pierde teren

Pe 28 iunie, „Culisele Statului Paralel” avea o medie de aproximativ 260.000 de telespectatori. În ziua următoare, audiența a coborât la 169.000 de persoane, iar pe 30 iunie emisiunea a ajuns la 107.000 de telespectatori.

Scăderea a continuat și în primele zile ale lunii iulie. Ediția din 1 iulie a atras 130.000 de urmăritori, iar cea din 2 iulie a fost urmărită de 104.000 de persoane, cel mai slab rezultat înregistrat în ultima lună, potrivit sursei citate.

Când a fost înregistrat cel mai mare număr de telespectatori

Cea mai bună audiență a emisiunii moderate de Anca Alexandrescu, în ultima lună, a fost consemnată pe 22 iunie, ziua votului pentru guvernul Veștea. Atunci, „Culisele Statului Paralel” a depășit o medie de 280.000 de telespectatori.

Votul din Parlament a avut loc după ora 21.00 și s-a prelungit până aproape de miezul nopții, moment care a contribuit la interesul crescut al publicului.

După ediția din 28 iunie, Realitatea Plus a transmis un comunicat în care anunța că își rezervă dreptul de a nu mai difuza evenimente dedicate exclusiv lui Călin Georgescu.

Realitatea Plus

Realitatea Plus. Sursă foto: Captură video

De unde a pornit scandalul dintre Anca Alexandrescu și Călin Georgescu

Interviul lui Călin Georgescu de la Realitatea Plus a fost marcat de mai multe momente tensionate. Fostul candidat la alegerile prezidențiale și realizatoarea emisiunii au avut opinii diferite pe mai multe subiecte, iar una dintre discuții a vizat susținerea primită din partea postului TV.

Călin Georgescu a lăsat să se înțeleagă că aparițiile sale la postul de televiziune au contribuit la obținerea unor audiențe ridicate.

„Dar Realitatea TV v-a susținut pe dumneavoastră și în noiembrie 2024 și până acum?”, l-a întrebat Anca Alexandrescu.

„Eu știu un singur lucru. (…) Că este un rating foarte bun”, a răspuns fostul candidat la prezidențiale.

Dialogul a continuat:

„Adică spuneți că am făcut-o pentru rating?”, a adăugat prezentatoarea.

„Nu, eu am spus atât, că este un rating foarte bun. Eu nu pot decât să îmi slujesc poporul.Cine face altceva în spate nu e treaba mea. Treaba mea însă este să spun fix ce trebuie și ce are nevoie poporul român, care astăzi, când vorbim, la peste 25% sărăcind această țară, oameni care trăiesc cu sub un dolar pe zi”, a mai spus fostul candidat la prezidențiale.

Fostul candidat la prezidențiale a susținut că ar fi fost cenzurat de Realitatea TV

Un alt moment controversat al interviului a fost cel în care Călin Georgescu a acuzat postul de televiziune că nu a difuzat apelul său către parlamentari privind votul pentru guvernul Adrian Veștea.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale le-a cerut parlamentarilor să nu susțină prin vot instalarea premierului propus de președintele Nicușor Dan.

„Și la vremea respectivă am fost cenzurat de către televiziunea dumneavoastră”, a mai spus Georgescu.

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