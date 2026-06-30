Politica

Anca Alexandrescu, atacă din nou: Călin Georgescu se consideră un Dumnezeu. AUR este părtaș la acest linșaj mediatic

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Anca Alexandrescu, atacă din nou: Călin Georgescu se consideră un Dumnezeu. AUR este părtaș la acest linșaj mediaticAnca Alexandrescu. Sursa: captura video
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Din cuprinsul articolului

Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”, Anca Alexandrescu, a reacționat dur luni seară, în urma controverselor generate de ediția în care l-a avut ca invitat pe Călin Georgescu.

Călin Georgescu se consideră un Dumnezeu

Jurnalista a vorbit deschis despre atmosfera tensionată din platou, despre atacurile dure și amenințările primite în mediul online în ultimele săptămâni, dar și despre implicarea liderilor AUR în agravarea situației.

Ce a scris pe Facebook despre Călin Georgescu: „Am avut un dictator, acum ne luptăm cu al doilea, nu vreau să ajungem cu al 3-lea, care consideră că e Dumnezeu și fără el nu se poate nimic! AUR este într-o capcană uriașă și nu știu cum va putea ieși din asta!”, a conchis Anca Alexandrescu.

Apoi a dezvoltat în emisiune: “Un suveranist adevărat se luptă cu neomarxiștii, soroșiștii globaliști, nu îi ajută să rămână la putere. Ca să fie foarte clar: dacă iubești poporul, faci ceva pentru el, nu pentru tine. Am dat jos un dictator în decembrie 1989. Acum ne chinuim să-l dăm jos pe al doilea, pe Ilie Bolojan. Eu nu-l vreau pe al treilea, care se crede Dumnezeu”.

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Calin și Cristela Georgescu

Calin și Cristela Georgescu. Sursa foto: Facebook

Anca Alexandrescu, zguduită după emisiune

Anca Alexandrescu a mărturisit că, revăzând imaginile, a avut senzația că nu se află în propriul platou de televiziune, ci în fața unui tribunal de cenzură.

„Aseară, chiar am revăzut emisiunea și m-am simțit ca la o ședință a CNA, cu Mircea Toma, care mă certa pentru opiniile mele. Nu suntem certați. La finalul emisiunii chiar mi-a spus «pe curând»”, a explicat realizatoarea.

Lansând totodată o întrebare cheie cu privire la atitudinea invitatului: „Întrebarea este cine l-a montat pe domnul respectiv împotriva noastră. Sunt niște personaje în jurul domnului respectiv care primesc linii de mesaj și ne atacă pe rând”.

Călin Georgescu

Călin Georgescu. Sursă foto: Facebook

Schimb de mesaje cu George Simion

Jurnalista a dezvăluit că a purtat discuții și cu liderul AUR, George Simion, cel care i-a transmis mesaje „de bine”, deși în spațiul virtual s-a dezlănțuit un val de ură fără precedent la adresa ei.

Alexandrescu a reclamat duritatea limbajului folosit de simpatizanții extremiști pe rețelele de socializare. „Iudă, târfă, blesteme, așa mi-au spus. L-am întrebat pe George Simion dacă i se pare normal cum mi se spune și mi-a spus că ăsta e poporul. Nu e mai tare ca mine acum, în online”, a punctat Anca Alexandrescu, acuzând direct formațiunea politică de amplificarea conflictului.

Alexandreasca: „AUR-ul este părtaș la acest linșaj mediatic, au pus frânturi din emisiune pe grupurile lor interne”

Călin Georgescu și George Simion

Călin Georgescu și George Simion / sursa foto: captură video

Am veniturile declarate

În fața acuzațiilor și a speculațiilor apărute în spațiul public, realizatoarea de la Realitatea Plus a ținut să precizeze că activitatea sa este complet transparentă și că nu va ceda în fața presiunilor sau a amenințărilor cu închisoarea care ar fi fost îndreptate inclusiv către proprietarul din umbră al postului. Cunoscutul condamnat penal, Maricel Păcuraru.

„Cine se teme de mine și de ce? Eu nu fac jocuri, am veniturile declarate. Nu am ascuns nimic. Eu am fost onestă și față de domnul care a fost aseară în platou, (n.n. Călin Georgescu) și față de domnul Simion. Acum, cineva a stârnit această furtună împotriva mea și împotriva Realității Plus. Nu mi-a dat nimeni bani și nu l-a amenințat nimeni pe domnul Păcuraru cu pușcăria”, a conchis Anca Alexandrescu.

În final, transmițându-le contestatarilor un mesaj ferm: „Oricât de mult m-ați înjura, am să spun aceleași lucruri. Încetați cu amenințările!”.

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