Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, revine în spațiul public cu o primă reacție pe rețelele de socializare, după momentul tensionat în care a părăsit platoul de televiziune de la Realitatea Plus, în timpul unei emisiuni moderate de Anca Alexandrescu. În noul său mesaj, acesta reia temele naționalist-religioase care l-au consacrat, apelând din nou la metafore despre divinitate și legătura sacră cu glia strămoșească. De asemenea, Georgescu folosește acest prilej pentru a-și anunța următoarea ieșire în teritoriu, plănuind o întâlnire cu cetățenii în județul Olt.

Absența temporară a lui Călin Georgescu din prim-planul atenției publice s-a încheiat printr-o postare pe pagina sa de Facebook. Acesta a ales să transmită un mesaj cu o puternică încărcătură simbolică, făcând referire la o sărbătoare istorică și religioasă, dar și la situația actuală a producătorilor autohtoni. Fără să menționeze direct incidentul recent cu jurnalista Anca Alexandrescu, discursul său pare o încercare de a revalida legătura cu electoratul său fidel.

Fostul candidat a ales să își înceapă mesajul prin evocarea unei figuri istorice majore, legând figura domnitorului Moldovei de imaginea comunităților rurale din prezent.

„Dragii mei, Pomenirea și cinstirea de azi a Sfântului Voievod Ștefan cel Mare se leagă firesc de țăranul român: pentru că în brazda muncită de el se află însăși țara pe care Sfântul Voievod a apărat-o cu sabia, cu postul, cu rugăciunea și cu jertfa.”

În continuare, Călin Georgescu a mutat accentul pe zona economică și suveranistă, reluând atacurile la adresa liderilor politici actuali și a marilor companii internaționale. Acesta susține că agricultura și producția locală reprezintă pilonii independenței naționale, acuzând în același timp o dublă măsură din partea guvernanților.

„Fiecare rod crescut și cules de țăranul român, de producătorul local, este un act de resuveranizare a țării, este un act de demnitate și respect față de pământul strămoșesc dat nouă în dar de Dumnezeu, prin puterea iubirii. Trăim vremuri de prigoană. Nicolae Iorga spunea: „Un popor care nu-și cunoaște pământul nu-și cunoaște drepturile. Astăzi, dreptul țăranului român și al antreprenorului român este călcat în picioare de dictatul corporatist, protejat de trăgarea clasei politice aflate la putere — o clasă politică ce nu sprijină țăranul, dar își caută pentru sine și pentru propriii copii hrană curată, crescută de mâna lui.”

Pe de altă parte, Georgescu a ținut să puncteze orientarea sa geopolitică, afirmând că România ar trebui să își asigure un statut de egalitate în raport cu partenerii occidentali. Totodată, el a oferit detalii concrete despre următoarea sa acțiune publică, menită să îl readucă în mijlocul comunităților din provincie, alegând ca destinație un cunoscut bazin legumicol din sudul țării.

"România este în Europa ca să fie respectată, nu ca să se teamă. Iar înainte de a fi prooccidentali sau proeuropeni, trebuie să fim proromâni. Din respect profund și veșnic pentru cei ce muncesc pământul țării, voi fi prezent duminică, 5 iulie, la ora 7:30, la târgul de legume și produse agricole de la Izbiceni, comuna Izbiceni, județul Olt. Merg din nou printre oameni truditori, pentru că atunci când te apropii de ei, când le vezi mâinile și le asculți necazul, înțelegi că în spatele fiecărui produs românesc este o viață, nu doar un preț”, a încheiat fostul candidat.