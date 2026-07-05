Papa Leon al XIV-lea și-a început oficial vacanța de vară, după o perioadă intensă în care s-a remarcat prin implicarea în teme globale precum inteligența artificială, conflictele internaționale și problema migrației. Suveranul Pontif își va petrece următoarele săptămâni departe de Vatican, într-un loc cu o lungă tradiție pentru liderii Bisericii Catolice, potrivit AP.

Papa își va petrece mare parte din luna iulie la reședința papală de la Castel Gandolfo, situată la sud de Roma. Vaticanul a anunțat că Suveranul Pontif va rămâne acolo până pe 27 iulie, perioadă în care audiențele oficiale vor fi suspendate.

Reședința istorică de vară a papilor a devenit deja unul dintre locurile preferate ale Papei Leon al XIV-lea, care a folosit proprietatea inclusiv pentru momente de relaxare, precum tenisul și înotul.

Potrivit informațiilor transmise de Vatican, Papa va locui în Palatul Apostolic cu vedere spre Lacul Alban, și nu în vila mai mică de pe domeniu unde și-a petrecut anterior zilele libere.

Decizia marchează o schimbare față de perioada Papei Francisc, care nu a folosit Castel Gandolfo ca loc de vacanță în cei 12 ani de pontificat. Acesta transformase Palatul Apostolic într-un muzeu deschis publicului.

În cazul Papei Leon al XIV-lea, Vaticanul consideră că palatul oferă condiții mai bune pentru perioade mai lungi petrecute în afara Romei. Alegerea are legătură și cu aspectele de securitate, dar și cu posibilitatea ca o parte redusă a infrastructurii Sfântului Scaun să funcționeze de acolo.

Vacanța vine după luni marcate de decizii importante și de consolidarea rolului său ca lider al Bisericii Catolice. După alegerea sa ca Papă, pe 8 mai 2025, Leon al XIV-lea a recunoscut că trebuie să se adapteze noului rol de șef de stat.

În ultimul an, însă, Suveranul Pontif și-a conturat propriul stil de conducere și a început să stabilească direcții importante pentru Vatican.

Înainte de plecarea în vacanță, Papa Leon al XIV-lea a vizitat insula Lampedusa, unde s-a rugat pentru migranții care și-au pierdut viața încercând să ajungă în Europa. Momentul a fost un nou semnal al atenției pe care Suveranul Pontif o acordă uneia dintre cele mai importante teme ale pontificatului său.