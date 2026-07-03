Papa Leon a transmis un mesaj puternic adresat țării sale natale, în cadrul primului său discurs major dedicat Statelor Unite. Într-o intervenție video difuzată vineri, înaltul prelat a lăudat tradiția istorică a poporului american de a deschide porțile în fața valurilor de imigranți. În același timp, liderul de la Vatican i-a îndemnat pe cetățenii americani să își onoreze trecutul și să se ridice la înălțimea valorilor fundamentale înscrise în Declarația de Independență, notează Reuters.

Primul papă de origine americană din istorie nu a ezitat să își exprime dezaprobarea față de măsurile stricte luate în trecut la granițe. Acesta a contestat direct politicile intransigente promovate de președintele Donald Trump, pe care nu a ezitat să le catalogheze drept inumane. În viziunea Suveranului Pontif, renumele global al Statelor Unite este strâns legat de generozitatea arătată celor veniți de peste hotare. El a subliniat că însuși cuvântul America a reușit să devină o întruchipare a libertății pe întreaga planetă tocmai datorită modului ospitalier în care această țară a știut, de-a lungul timpului, să îi primească pe imigranți.

Mesajul a fost transmis în direct de la Sfântul Scaun și a fost recepționat la Centrul Național pentru Constituție din Philadelphia. Momentul a coincis cu acordarea Medaliei Libertății către liderul spiritual catolic. În alocuțiunea sa, Papa Leon a transmis că își dorește ca principiile de unitate, dreptate și pace, promovate inițial de Părinții Fondatori, să rămână un ghid spiritual și politic pentru Statele Unite, mai ales în contextul festiv în care națiunea sărbătorește un sfert de mileniu de existență.

Suveranul Pontif a ținut să sublinieze importanța acestui moment de sărbătoare printr-un îndemn la introspecție națională. „Această aniversare istorică ne oferă oportunitatea de a reflecta încă o dată la principiile fondatoare ale naţiunii, în speranţa că America va rămâne mereu fidelă visului care i-a adus titlul de ţară a celor liberi şi casă a celor curajoşi”, a transmis Papa Leon.