Trump anunță redeschiderea unei zone importante pentru pescuit

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat instituirea Zilei Naționale a Scoicilor, măsură prin care marchează redeschiderea unei importante zone de pescuit. Liderul de la Casa Albă a folosit ocazia pentru a-i îndemna pe pescari să îi voteze pe candidații Partidului Republican la viitoarele alegeri, lansând totodată noi critici la adresa foștilor președinți Barack Obama și Joe Biden. Anunțul a fost făcut pe platforma sa de socializare, Truth Social.

Potrivit președintelui american, Administrația Națională Oceanică și Atmosferică (NOAA) va permite reluarea pescuitului de scoici în partea de nord a Georges Bank, o zonă care fusese închisă în timpul administrațiilor anterioare.

„Astăzi declar Ziua Națională a Scoicilor pentru a celebra o acțiune întreprinsă de Administrația Națională Oceanică și Atmosferică (NOAA) care va deschide marginea nordică a Georges Bank pentru pescuitul de scoici, împlinind visul Marilor noștri pescari care au fost atât de rău tratați de administrațiile Obama și Biden, precum și de țara Canadei.

Aceasta va însemna milioane de kilograme în plus de scoici sălbatice frumoase pe masa din bucătăria americanilor și mai multe locuri de muncă în Norfolk, Virginia, Cape May, New Jersey, New Bedford, Massachusetts și, practic, în toate părțile Coastei de Est”, a scris Trump.

Liderul american a susținut că această decizie completează alte măsuri prin care administrația sa a redeschis zone de pescuit pentru pescarii de homar și pentru flotele americane din Oceanul Pacific.

În aceeași postare, Donald Trump a lansat un nou atac la adresa foștilor lideri democrați.

„Am deschis oceanele, râurile, lacurile și mările pescarilor noștri și i-am eliberat de restricțiile de mediu ridicole care au permis altor țări să profite de apele Statelor Unite sub Barack Hussein Obuma, Somnorosul Joe Biden și dumocrați. Este o mare onoare pentru mine să fac acest lucru, deoarece sunt Prietenul Pescarilor – ieșiți și votați republicani la alegerile parțiale pentru că dacă vor câștiga comuniștii nu veți mai pescui niciodată”, a precizat Donald Trump.

De la revenirea la Casa Albă, Donald Trump a promovat o serie de măsuri care modifică direcția politicilor de mediu adoptate de administrațiile precedente.

Printre acestea se numără reducerea unor reglementări privind protecția mediului, simplificarea procedurilor administrative și susținerea producției de combustibili fosili. Aceste decizii au fost criticate de numeroși specialiști și organizații de mediu, care consideră că pot diminua nivelul de protecție a ecosistemelor și a resurselor naturale.