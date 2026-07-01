Trump a analizat opțiunile de război total în Iran

Președintele american Donald Trump a analizat posibilitatea revenirii la un război total cu Iranul, având în ultimele zile mai multe conversații cu secretarul de Război, Pete Hegseth, și cu șeful Statului Major Interarme, generalul Dan Caine, despre noi atacuri, dar a decis deocamdată să continue discuțiile diplomatice, potrivit unor oficiali americani familiarizați cu discuția, citați de WSJ.

Conversațiile lui Trump s-au concentrat pe posibilitatea ca SUA să abandoneze negocierile și să reia atacurile la scară largă asupra Iranului, au declarat oficialii, o mișcare pe care unii dintre ei o descriu drept „finalizarea acțiunii”.

Deși nu a luat o decizie finală, Trump le-a spus consilierilor săi că este de părere că o altă rundă de atacuri la scară largă ar putea deraia diplomația și ar putea afecta șansele Washingtonului de a demonta în cele din urmă programul nuclear al Iranului.

Donald Trump le-a spus, de asemenea, consilierilor săi că este în regulă dacă negocierile cu Teheranul depășesc termenul limită de 18 august pentru un acord nuclear, au mai declarat oficialii, o decizie care oferă discuțiilor mai mult timp pentru a funcționa.

Între timp, președintele a declarat că este în prezent mulțumit să ordone atacuri unice asupra Iranului atunci când acesta încalcă „memorandumul de înțelegere”, care a declanșat lupte reciproce în weekend, subminând un armistițiu fragil încheiat în urmă cu două săptămâni.

Informările Pentagonului despre opțiunile militare ale unui președinte într-un conflict nu sunt neobișnuite, Trump organizând în mod curent întâlniri formale și improvizate pe tema Iranului.

Dar ultimele discuții sugerează că acesta nu a exclus încă o revenire la lupte. „Sunt de acord cu tot ce vreau eu și trebuie să o facă”, a declarat el reporterilor săptămâna trecută. „Altfel, ne întoarcem și facem ce trebuie să facem.”

Un oficial al Casei Albe a declarat că preferința lui Trump este întotdeauna diplomația și că iranienii ar fi înțelepți să facă o înțelegere bună, dar au refuzat să comenteze pentru acest articol.

Într-un interviu acordat marți la Fox News, vicepreședintele JD Vance a declarat: „Ceea ce ne-a spus președintele este să rezolvăm problema, să vedem unde va duce negocierea. Și dacă nu duce la o rezoluție de succes pe partea diplomatică, avem încă multe opțiuni și am realizat totuși foarte multe pentru poporul american.”

Emisarii președintelui Trump pentru Iran, Steve Witkoff și Jared Kushner, au sosit marți la Doha pentru o nouă rundă de negocieri, deși au vorbit prin intermediul mediatorilor și nu cu omologii lor iranieni, au declarat oficiali qatarezi. Experți tehnici din ambele țări urmau, de asemenea, să participe la discuții indirecte în această săptămână.

SUA și Iranul sunt la mai bine de o săptămână de negocieri de când au convenit asupra a 60 de zile de discuții, spun oficiali și analiști. Un punct cheie de dispută este insistența Iranului de a percepe miliarde de dolari în taxe de serviciu pentru navele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz.

Între timp, SUA spun că tranzitul căii navigabile ar trebui să fie liber, așa cum era înainte de începerea războiului. Teheranul spune, de asemenea, că nu va accepta restricții severe asupra activității sale nucleare, în ciuda faptului că Trump insistă că Iranul și-a asumat deja acest angajament.

„Iranul nu a cooperat deloc încă”, a declarat marți secretarul pentru Energie, Chris Wright, la Fox News. Efortul militar american de a escorta navele este singurul motiv pentru care aprovizionarea globală cu petrol își revine, a continuat Wright.

„Cu sau fără Iran, vom asigura fluxurile de energie prin Strâmtoarea Ormuz. Desigur, mai bine cu cooperarea lor. Vrem să punem capăt programului lor nuclear.”

În încercarea de a dezescalada tensiunile, SUA au luat măsuri pentru a înființa o linie de comunicare în caz de criză între Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice și Comandamentul Central al SUA (CENTCOM).

Unii oficiali americani au indicat acest efort ca o dovadă a îmbunătățirii relațiilor dintre Washington și Teheran, în timp ce alții au avertizat că acesta se află în stadii incipiente de dezvoltare. Oficialul de la Casa Albă a declarat că acest canalul este deschis și deja utilizat de ambele părți.

Impasul discuțiilor l-a determinat pe Trump să ia în considerare cursuri alternative de acțiune, sondând consilierii pentru noi idei. Hegseth și Caine au oferit opțiuni pentru reluarea atacurilor aeriene la scară largă asupra siturilor militare iraniene, au declarat oficialii.

Pe parcursul Operațiunii Epic Fury, care a început pe 28 februarie, forțele militare americane au atacat peste 13.000 de ținte în tot Iranul, distrugând o mare parte din arsenalul de rachete și drone convenționale al Teheranului, precum și capacitatea sa de a construi arme noi.

Până la sfârșitul lunii martie, liderii militari de rang înalt l-au informat pe președinte că vor avea nevoie de încă câteva săptămâni pentru a elimina complet amenințarea militară a Iranului. Trump a fost de acord cu un armistițiu inițial pe 7 aprilie.

Unii oficiali americani notează că Donald Trump a refuzat în mod repetat să autorizeze operațiuni la scară largă de atunci. El a amenințat că va distruge întreaga civilizație iraniană și va cuceri centrul de export de petrol al Iranului, Insula Kharg, doar pentru a se retrage în ambele cazuri și a reveni la discuții diplomatice. Trump le-a spus anterior consilierilor că va relua războiul numai dacă Iranul va ucide trupele americane.

„Dacă mergem să bombardăm, lucru pe care îl putem face foarte ușor dacă vrem, și mai petrecem două sau trei săptămâni bombardând, nu le va mai rămâne nimic, dar strâmtoarea nu va fi deschisă timp de luni de zile. Dacă bombardăm, mulți oameni vor fi uciși. Cine vrea să facă asta? Eu nu”, a spus el în iunie, adăugând că un acord ar fi „mai puternic decât bombardarea”.

Președintele are și alte opțiuni la dispoziție, a declarat Suzanne Maloney, expertă în Iran și vicepreședinte pentru studii de politică externă la grupul de experți Brookings Institution din Washington.

SUA ar putea încetini accesul la miliarde de fonduri iraniene înghețate pe care Teheranul le dorește cu disperare sau ar putea continua să crească prețul eforturilor Iranului de a controla Strâmtoarea Ormuz.

„Această strategie de mijloc are limitări reale”, a spus ea, menționând că Trump nu pare să își dorească din nou un război la scară largă și capacitatea Iranului de a perturba traficul pe calea navigabilă.

„Dar combinația dintre represaliile previzibile ale SUA și condiționarea stimulentelor economice de conformitate ar putea convinge Teheranul să nu exagereze.”