Președintele Donald Trump a dezvăluit noi detalii despre negocierile dintre SUA și Iran, la doar câteva zile după ce cele două țări au semnat un memorandum de înțelegere care solicită încetarea războiului, potrivit Fox News.

Trump a vorbit despre memorandumul de înțelegere în 14 puncte dintre cele două țări și a respins considerațiile conform cărora acordul nu ar reprezenta o predare necondiționată din partea Iranului.

„Ei bine, probabil că este vorba de o predare necondiționată”, a spus Trump.

„Chiar este?”, l-a întrebat jurnalistul Axios.

„Cred că da”, a răspuns Trump. „Uite, nu au armată. Sunt toți pe fundul mării. 159 de nave. Asta aveau.”

Trump a spus că continuat să intensifice eforturile SUA de a distruge puterea militară a Iranului, evidențiind asasinarea cu succes a unora dintre cei mai puternici lideri ai țării.

„Nu mai există avioane”, a spus Trump. „Aveau o mulțime. Erau 200. Au dispărut toate. Marina. 159 de nave, nu? Toate pe fundul mării. Conducerea, primii lor membri au dispărut, inclusiv Khomeini, primul. Apoi au pus un nou grup acolo. Foarte bun, dar foarte rău. M-am ocupat de ei. Au dispărut. Au dispărut toți”, a mai spus președintele.

Potrivit lui Trump, SUA au petrecut aproape două luni distrugând navele Iranului într-o operațiune sub acoperire, peste noapte.

„Știți că în ultimele două luni am dus multe nave acolo și nimeni nu știa”, a continuat Trump. „Știți de ce nu știau? Pentru că le-am distrus radarul. Le-am distrus toate sistemele defensive și nu au putut vedea. Săptămâna trecută am avut într-o noapte 25 de nave. Într-o noapte 22. Într-o noapte 19. Într-o noapte 21. Deci, în fiecare noapte, toate aceste nave au distrus.”

Trump a continuat să ofere mai multe detalii despre operațiunile sub acoperire.

„O, oamenii întrebau: «De unde vine petrolul ăsta?» Nimeni nu știa”, a adăugat Trump. „Plecam la ora unu dimineața, cu toate luminile stinse, și aveam distrugătoarele Marinei noastre care mergeau alături, iar ele nu aveau niciun echipament pentru că am distrus tot echipamentul care ar fi folosit în mod normal pentru a detecta asta.”

„Și am mers timp de o lună și jumătate, ducând multe nave acolo în fiecare seară la ora unu dimineața. Și nu am fost detectați până acum aproximativ o săptămână. Și apoi am anunțat că o facem”, a adăugat Donald Trump.

Președintele a abordat, de asemenea, motivația sa economică din spatele deciziei de a cere Iranului să deschidă Strâmtoarea Ormuz ca parte a memorandumului de înțelegere.

„Așadar, chiar acum, piața noastră bursieră este la cote maxime”, a spus Trump. „Prețurile petrolului scad brusc. Prețurile petrolului sunt practic la fel ca înainte de începerea conflictului. Marea diferență este că Iranul nu va avea niciodată o armă nucleară.”

„Avem 700 sau 800 de nave care pleacă, dar dacă atac, niciuna dintre acele nave nu va pleca”, a adăugat el. „Piața bursieră este în creștere, în creștere, în creștere. Știți, piața bursieră a crescut în ultimele patru sau cinci zile, când se credea doar că vom face o înțelegere.”

În baza memorandumului de înțelegere, atât Trump, cât și președintele iranian Masoud Pezeshkian au convenit să pună capăt războiului, cerând în același timp redeschiderea Strâmtorii Ormuz și lansând 60 de zile de negocieri nucleare.