Codul vestimentar ascuns al Casei Albe, pe care președintele Trump îl așteaptă de la cercul său apropiat, a fost dezvăluit de vicepreședintele JD Vance la emisiunea lui Sean Hannity de la Fox News.

Vicepreședintele JD Vance a tras cortina de pe regulile stricte impuse de președintele Donald Trump membrilor cabinetului, în special codul vestimentar tradițional.

Vorbind la podcastul „Hang Out with Sean Hannity”, Vance a explicat că regulile stilului clasic al lui Trump - inclusiv disprețul față de pantofii maro - sunt înrădăcinate în convingerea că oficialii publici trebuie să onoreze instituțiile pe care le servesc.

„Președintele are un anumit simț că ar trebui să respecți locul, ar trebui să respecți instituția, să respecți funcția. Și una dintre modalitățile prin care faci asta este să te îmbraci ca o persoană normală”, a spus Vance în episodul lansat joi.

„Și cred că este - este un lucru foarte clasic.”

Potrivit lui Vance, președintele se așteaptă ca echipa sa să dea întotdeauna dovadă de profesionalism, contrastând cu stilul multor politicieni moderni. El a prezentat câteva dintre reguli, spunându-i lui Hannity că Trump poartă aproape întotdeauna un costum bleumarin, pantofi negri și o cravată într-o singură culoare.

„Ei bine, adică, mereu poartă - mereu e un costum bleumarin. Aproape întotdeauna e o cravată uniformă. Mereu poartă pantofi negri”, a spus Vance. „Adică, îi va zdrobi pe unii membri ai Cabinetului dacă poartă pantofi maro.”

La începutul acestui an, Trump a confirmat, în timpul unui interviu la emisiunea „The Brian Kilmeade Show”, că uneori le cumpără oficialilor săi pantofi noi.

„Când îmi spun că au o problemă, le spun: «Lasă-mă să-ți iau o pereche de pantofi»”, i-a spus Trump lui Kilmeade în martie.

Vance a menționat că l-a văzut pe președinte comentând despre ținuta altor oficiali și chiar a propriilor membri ai familiei sale, inclusiv „momentul Zelenski”. În timpul unei întâlniri din Biroul Oval, președintele ucrainean Zelenski a fost întrebat de un corespondent de ce a ales să nu poarte costum.

La o întâlnire ulterioară la Casa Albă din august, Zelenski a purtat o ținută mai formală decât cea obișnuită, în stil militar. În timpul acelui schimb de replici, un reporter i-a spus lui Zelenski că arăta „fabulos în acel costum”, înainte ca Trump să adauge: „Am spus același lucru”.

„Nu a fost un moment bun pentru el”, a spus Vance despre Zelenski, referindu-se la schimbul de replici tensionate dintre președintele ucrainean și oficialii americani. „Și e amuzant pentru că lucrurile s-au rezolvat cumva. Cred că, știți, am reușit să reparăm acea relație.”

De asemenea, el și-a amintit de un moment în care Trump a comentat ținuta fiului său, Don Jr., la o ceremonie de comemorare a victimelor din 11 septembrie în timpul campaniei electorale din 2024.

„Citesc numele cu voce tare. Dar, la un moment dat, președintele se întoarce și se uită la Don Jr. Iar Don are un guler larg. Iar președintele spune: «Oh, are un guler destul de larg, Don»”, a mai povestit Vance.

„Și se vede că nu a fost o glumă. Așa că am purtat întotdeauna — costum bleumarin, pantofi negri și un guler convențional”, a adăugat vicepreședintele.