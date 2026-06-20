Garda Revoluționară Islamică a Iranului (IRGC) a anunțat sâmbătă că Strâmtoarea Ormuz este „închisă pentru toate navele”. Declarația vine cu doar câteva ore înaintea negocierilor americano-iraniene programate în Elveția, potrivit BBC.

Anunțul a fost contestat imediat de armata americană. Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a transmis că traficul comercial prin una dintre cele mai importante rute maritime din lume continuă și că zeci de nave au traversat strâmtoarea în cursul zilei.

Cea mai fermă declarație a venit din partea Marinei Gărzii Revoluționare Islamice.

Potrivit comunicatului transmis de departamentul de relații publice al IRGC Navy, „Strâmtoarea Ormuz este închisă pentru toate navele”. Oficialii iranieni au justificat încălcarea acordului cu SUA invocând loviturile de răspuns ale Israelului la nenumăratele încălcări ale armistițiului de către gruparea teroristă Hezbollah, susținută de dictatura islamistă de la Teheran.

Mesajul a fost însoțit de o amenințare directă adresată companiilor maritime și echipajelor.

„Navele nu trebuie să se apropie de Strâmtoarea Ormuz; în caz contrar, securitatea lor va fi pusă în pericol”, a transmis Garda Revoluționară.

Anterior declarației IRGC, cartierul general Khatam al-Anbiya, principalul comandament militar comun al Iranului, anunțase oficial închiderea căii maritime.

În comunicatul citat de agențiile iraniene, conducerea militară a acuzat Washingtonul de „o încălcare clară a angajamentelor” asumate prin memorandum și Israelul de încălcarea continuă a armistițiului din Liban.

Oficialii iranieni au susținut că decizia a fost luată și din cauza „uciderii și strămutării brutale a sute de mii de oameni nevinovați” în sudul Libanului.

Comandamentul militar iranian a amenințatcă măsura actuală ar putea fi urmată de altele.

Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante rute maritime de pe glob. Ea leagă Golful Persic de Oceanul Indian și reprezintă principalul coridor pentru exporturile de petrol ale statelor din regiune.

Înaintea conflictului din acest an, aproximativ 20% din petrolul transportat pe mare la nivel mondial tranzita această rută.

Orice restricție asupra navigației în zonă poate avea efecte rapide asupra piețelor energetice, costurilor de transport și lanțurilor globale de aprovizionare.

La scurt timp după anunțul iranian, CENTCOM a prezentat o versiune complet diferită a situației.

„Traficul comercial prin Strâmtoarea Ormuz a crescut pe 20 iunie, în timp ce forțele americane au continuat să opereze în zonă pentru a susține libertatea de navigație”, a transmis comandamentul american.

Potrivit armatei SUA, navigația nu a fost blocată.

„Trecerea sigură prin această cale navigabilă internațională a rămas intactă astăzi.”

CENTCOM a precizat că 55 de nave comerciale au traversat strâmtoarea în cursul zilei.

„55 de nave comerciale au tranzitat ruta, transportând cantități mari de marfă și peste 17 milioane de barili de petrol către piețele globale.”

Comandamentul american a adăugat că forțele sale rămân în regiune pentru a monitoriza respectarea acordului dintre Washington și Teheran.

Declarațiile celor două părți au creat confuzie privind situația efectivă din Strâmtoarea Ormuz.

În timp ce brațul armat al dictaturii islamiste de la Teheran susține că ruta maritimă este „închisă pentru toate navele” și amenință că securitatea vaselor nu poate fi garantată, Washingtonul afirmă că nu există dovezi ale unei blocade efective și că transportul comercial continuă.

Vicepreședintele american JD Vance a declarat că administrația SUA nu vede dovezi că Iranul ar fi reușit să oprească efectiv circulația prin strâmtoare.

Disputa privind Strâmtoarea Ormuz va plana asupra negocierilor dintre Iran și Statele Unite programate la Bürgenstock, în Elveția.

Înaintea reuniunii, purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghaei, a declarat că delegația iraniană va merge la discuții pentru a cere Washingtonului să își respecte obligațiile asumate prin acordul semnat în această săptămână.

Teheranul susține că implementarea angajamentelor americane trebuie să înceapă înainte ca negocierile pentru un acord final să poată avansa.

În același timp, declarațiile IRGC privind Ormuz arată că dosarul securității maritime rămâne unul dintre cele mai sensibile puncte ale relației dintre cele două state.