Prețul petrolului Brent a scăzut sub pragul de 80 de dolari pe baril pentru prima dată de la începutul conflictului din Orientul Mijlociu, după ce investitorii au reacționat pozitiv la acordul dintre Statele Unite și Iran pentru prelungirea armistițiului și redeschiderea Strâmtorii Ormuz, potrivit Financial Times.

Scăderea cotațiilor indică faptul că piețele încep să creadă că fluxurile de petrol prin una dintre cele mai importante rute maritime din lume ar putea reveni treptat la normal, reducând temerile privind o criză energetică globală.

Petrolul Brent, reperul internațional pentru piața petrolieră, a coborât cu peste 4% până la 79,61 dolari pe baril, cel mai redus nivel înregistrat din 3 martie. Ulterior, cotația și-a revenit ușor și s-a stabilizat în jurul valorii de 80,50 dolari pe baril.

În același timp, petrolul american West Texas Intermediate (WTI) a înregistrat o scădere de 3,8%, până la 77,70 dolari pe baril.

Declinul vine după ce Washingtonul și Teheranul au convenit, la sfârșitul săptămânii trecute, să prelungească armistițiul și să permită reluarea traficului prin Strâmtoarea Hormuz, blocată în mare măsură încă din februarie, în urma escaladării conflictului.

Analiștii consideră că investitorii elimină treptat din prețul petrolului componenta de risc asociată conflictului militar.

„Optimismul privind o recuperare graduală a exporturilor din Golf a redus prima de risc geopolitic acumulată în timpul conflictului”, a declarat Soojin Kim, analist la MUFG.

Potrivit acesteia, perspectiva unor fluxuri energetice mai stabile și a unor prețuri mai reduse la petrol contribuie și la diminuarea presiunilor inflaționiste la nivel global.

„Perspectiva unor fluxuri energetice îmbunătățite și a unor prețuri mai mici la petrol a contribuit la reducerea preocupărilor legate de inflație, deși rămân incertitudini privind viteza cu care transporturile maritime și exporturile de mărfuri vor reveni la normal”, a explicat Kim.

Înainte de izbucnirea conflictului, petrolul Brent era tranzacționat în jurul valorii de 72 de dolari pe baril.

După atacurile lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului la sfârșitul lunii februarie, prețul a urcat rapid, atingând în aprilie un vârf de aproximativ 126 de dolari pe baril.

În ultimele săptămâni, speranțele privind un acord de pace au alternat cu episoade de tensiune diplomatică și militară, generând fluctuații puternice pe piețele energetice.

Michael Haigh, director global pentru cercetare în domeniul materiilor prime la Société Générale, a declarat că investitorii adoptă în prezent o strategie prudentă.

„Piața se află într-o stare de tipul «vinde acum și pune întrebări mai târziu»”, a spus acesta.

Haigh a adăugat că, deși există încă numeroase necunoscute, scenariul principal luat în calcul de investitori este cel al unui acord limitat, dar funcțional, între cele două părți.

În ciuda optimismului din piețe, specialiștii avertizează că revenirea completă a transportului maritim prin Strâmtoarea Hormuz nu va fi imediată.

Jotaro Tamura, directorul executiv al companiei japoneze de transport maritim Mitsui OSK Lines, a declarat că mulți armatori vor aștepta să vadă dacă acordul produce efecte concrete înainte de a relua cursele prin zonă.

Traderii de petrol estimează că revenirea traficului la nivelurile anterioare conflictului ar putea necesita până la trei luni.

Analiștii UBS atrag atenția că persistă îngrijorări legate de eventuale mine marine și de siguranța navigației.

„Piețele salută în mod clar această evoluție, însă rămâne de văzut cât de repede se va normaliza traficul prin strâmtoare”, au transmis specialiștii băncii.

Aceștia au adăugat că investitorii vor urmări dacă operatorii maritimi și companiile de asigurări își recapătă încrederea necesară pentru a traversa în mod regulat zona.

Pe fondul acordului dintre SUA și Iran, Goldman Sachs și-a revizuit în scădere estimările privind evoluția petrolului.

Banca americană estimează acum că Brent va ajunge la aproximativ 80 de dolari pe baril în ultimul trimestru al anului 2026, cu 10 dolari sub prognoza anterioară.

„Deși detaliile complete ale acordului nu sunt încă clare, presupunem acum că exporturile din Golful Persic vor reveni la nivelurile de dinaintea războiului până la sfârșitul lunii iulie”, au transmis analiștii Goldman Sachs.

Anterior, instituția estima că normalizarea fluxurilor de petrol se va produce abia la sfârșitul lunii august.

Analiștii Morgan Stanley consideră că piața petrolului va continua să fie relativ tensionată pe parcursul verii, în ciuda scăderii recente a prețurilor.

Potrivit acestora, reducerea riscurilor geopolitice nu înseamnă automat o creștere imediată a ofertei globale.

„Începând din trimestrul al patrulea al acestui an, vedem petrolul Brent stabilizat în jurul valorii de 80 de dolari pe baril”, au precizat specialiștii băncii într-o notă adresată investitorilor.

Evoluția pieței petrolului va depinde în următoarele săptămâni de implementarea acordului dintre Statele Unite și Iran și de ritmul în care transporturile maritime prin Strâmtoarea Ormuz vor reveni la normal.

Deși investitorii au reacționat pozitiv la perspectivele unei detensionări a situației din Orientul Mijlociu, experții avertizează că riscurile geopolitice nu au dispărut complet, iar orice incident major în regiune ar putea provoca noi fluctuații ale prețurilor energiei.