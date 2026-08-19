TAROM va da numele lui Ivan Patzaichin celei de-a doua aeronave Boeing 737 MAX care intră în flota companiei. Ceremonia de semnare a protocolului de utilizare a numelui a avut loc astăzi, 19 august 2026, în prezența Georgianei și a Ivonei Patzaichin, soția și fiica marelui campion, precum și a echipei TAROM.

La eveniment au participat Cristian Anghel, director general TAROM, Isabela Leca, director comercial, Liliana Gearap, pilot comandant Boeing 737, Anna Leahu, Head of Inflight, și Raluca Manolache, însoțitoare de bord.

Prin această alegere, compania continuă inițiativa de a asocia aeronavele sale cu numele unor personalități care au reprezentat România la cel mai înalt nivel și ale căror performanțe au devenit repere pentru generații întregi.

A doua aeronavă Boeing 737 MAX care contribuie la înnoirea flotei TAROM va purta numele lui Ivan Patzaichin, campion olimpic și una dintre figurile emblematice ale sportului românesc.

Alegerea numelui vine după ce prima aeronavă Boeing 737 MAX introdusă în acest an în procesul de modernizare a flotei a primit numele „Mircea Lucescu”.

TAROM leagă astfel procesul de înnoire a flotei de numele unor personalități care au avut performanțe importante pentru România. Compania spune că inițiativa reflectă valori precum performanța, disciplina, perseverența și capacitatea de a depăși obstacolele.

Ivan Patzaichin s-a născut la Mila 23, în Delta Dunării, într-o familie modestă de pescari. Parcursul său sportiv l-a transformat într-unul dintre cei mai cunoscuți canoiști români la nivel internațional.

Patzaichin a participat la cinci ediții ale Jocurilor Olimpice și a câștigat patru medalii de aur și trei de argint. Una dintre cele mai cunoscute performanțe ale sale s-a produs la München, în 1972.

În timpul unei curse de calificare, pagaia sportivului s-a rupt. Patzaichin nu a abandonat și a continuat să vâslească până la final, reușind să se califice. Ulterior, a câștigat aurul olimpic.

Povestea acelei curse a rămas una dintre cele mai cunoscute din cariera sa și este asociată cu perseverența și capacitatea de a continua în condiții dificile.

Pentru familia lui Ivan Patzaichin, asocierea numelui său cu o aeronavă TAROM are și o semnificație personală.

Ivona Patzaichin a povestit că tatăl său era fascinat de avioane încă din copilărie și își dorea să devină pilot.

„Când era mic, tatăl meu era pasionat de puținele avioane care brăzdau cerul. Își dorea mult să devină pilot. Mai târziu, la toate plecările pentru competiții sportive, zbura doar cu TAROM. Era unul dintre entuziaștii care intrau în cabina piloților”, a declarat Ivona Patzaichin.

Fiica fostului campion a adăugat că noul nume al aeronavei are o legătură simbolică cu visul său din copilărie.

„Acum Ivan este din nou sus, pe cer, iar aeronava cu numele său completează visul copilului născut în Deltă, într-un mod extrem de special”, a mai spus Ivona Patzaichin.

Cristian Anghel, directorul general al TAROM, a explicat alegerea numelor lui Mircea Lucescu și Ivan Patzaichin pentru noile aeronave Boeing 737 MAX.

„Am ales, în mod asumat, ca cele mai performante aeronave din flota TAROM să poarte numele lui Mircea Lucescu și Ivan Patzaichin. Este, în primul rând, cel mai puternic omagiu pe care TAROM îl poate aduce unor mari reprezentanți ai sportului românesc”, a declarat Cristian Anghel.

Directorul general al companiei a făcut referire și la momentul din 1972 în care Patzaichin a continuat cursa după ruperea pagaiei.

„Este povestea unui succes clădit prin muncă, prin disciplină și prin voință. Acestea sunt și valorile de care TAROM are nevoie astăzi”, a mai declarat Cristian Anghel.

Potrivit acestuia, povestea sportivului reprezintă și un exemplu pentru companie în contextul procesului de modernizare și al perioadei în care TAROM are de depășit propriile dificultăți.

Proiectul prin care TAROM asociază aeronavele companiei cu numele marilor sportivi români a început în 2024.

Prima aeronavă care a primit numele unui sportiv român a fost „Nadia Comăneci”. Protocolul de utilizare a numelui gimnastei a fost semnat în aprilie 2024.

Aeronava Boeing 737-800 care poartă numele Nadiei Comăneci a transportat lotul olimpic al României la Jocurile Olimpice de la Paris. În cadrul aceluiași proiect, TAROM a operat în 18 iulie 2024 zborurile speciale RO 10 și RO 50, dedicate „Anului Nadia”.

Prin noua aeronavă „Ivan Patzaichin”, TAROM extinde această inițiativă și continuă să lege identitatea unor aeronave din flotă de personalități care au obținut performanțe importante pentru România.