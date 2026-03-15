TAROM vinde patru avioane Boeing 737-700. La câte aeronave a renunțat din 2018 și câți bani a încasat

TAROM vinde patru avioane Boeing 737-700, denumite după orașele Brăila, Craiova, Hunedoara și Iași. Compania rămâne cu două aeronave proprii, în cadrul planului de restructurare și uniformizare a flotei, potrivit economica.net.

TAROM a decis să vândă patru dintre aeronavele sale Boeing 737-700, achiziționate între 2001 și 2004. Avioanele poartă numele orașelor Brăila, Craiova, Hunedoara și Iași și vor fi scoase la licitație, după cum a stabilit Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) din 10 februarie 2026. Directorul general al companiei a fost mandat să finalizeze tranzacția.

În prezent, flota TAROM include 14 aeronave: șase ATR, dintre care doar patru sunt operaționale, și opt Boeing 737, dintre care cinci sunt utilizate. Restul avioanelor sunt în leasing operațional. În această vară, compania va primi două noi Boeing 737-8 închiriate de la Avolon Leasing Irlanda, care se adaugă celor două contractate în 2024.

Din 2018, TAROM a vândut 17 aeronave și a obținut peste 54 de milioane de euro. Din această sumă, compania a încasat 5,1 milioane de euro pentru patru Boeing 737-300, 10 milioane de euro pentru șapte ATR-42, 33,7 milioane de euro pentru patru Airbus A318 și 5,4 milioane de dolari pentru două Airbus A310.

Aceste tranzacții fac parte dintr-un plan de restructurare inițiat încă din 2012, care urmărește eficientizarea și uniformizarea flotei.

Pe lângă vânzarea aeronavelor, TAROM intenționează să preia în leasing patru Boeing 737-MAX 8, pentru a alinia flota la standardele moderne din aviație.

În raportul administratorilor pentru primul semestru al anului 2024, compania menționa că dorește să finalizeze procesul de valorificare a avioanelor deținute până la sfârșitul anului 2025.

Acționarii principali ai TAROM sunt statul român (98,01%), Longshield Investment Group S.A. (0,06%), ROMATSA R.A. (0,88%) și Compania Națională Aeroporturi București S.A. (1,04%). Decizia de vânzare a fost adoptată cu majoritate covârșitoare, înregistrându-se o singură abținere din partea Longshield Investment Group S.A.