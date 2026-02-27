Social

TAROM își reinventează oferta după pierderile uriașe: aplicație mobilă și noi rute pentru pasageri

TAROM își reinventează oferta după pierderile uriașe: aplicație mobilă și noi rute pentru pasageri
În urma pierderilor financiare de anul trecut, compania aeriană națională Tarom încearcă să revină pe linia de plutire. Astfel, conducerea vrea o serie de măsuri menite să atragă mai mulți pasageri și să reducă costurile operaționale. Strategia stabilită de operatorul național aerian include lansarea unei aplicații mobile dedicate călătorilor, extinderea rețelei prin parteneriate internaționale și modernizarea flotei.

Tarom se reinventează

Anul trecut, compania a consemnat pierderi de aproximativ 30 de milioane de euro, iar redresarea financiară rămâne principalul obiectiv al managementului.

Potrivit planului de restructurare aprobat în 2024, operatorul aerian poate efectua zboruri directe către cel mult 15 destinații. Pentru a compensa această limitare, compania mizează pe colaborări cu alți operatori aerieni.

Prin alianța SkyTeam, pasagerii pot ajunge cu o singură escală și timpi reduși de conexiune din Paris sau Amsterdam către destinații îndepărtate precum Brazilia, Argentina, Venezuela sau Statele Unite, iar discuțiile pentru introducerea unor conexiuni spre China sunt în desfășurare. Totodată, parteneriatul cu Scandinavian Airlines, început în această lună, permite călătorii pe un singur bilet, cu o singură escală, către Copenhaga, Oslo și Stockholm.

În paralel, compania pregătește lansarea unei aplicații mobile în cursul acestui an, menită să simplifice experiența pasagerilor și accesul la servicii.

Flotă modernizată și costuri mai mici

În prezent, operatorul dispune de o flotă de 14 aeronave utilizate atât pentru zboruri interne, cât și pentru rute europene către orașe importante precum Madrid, Paris sau Budapesta.

Curselele europene sunt operate cu aeronave Boeing 737, iar zborurile interne cu avioane ATR, considerate mai eficiente pentru distanțe scurte.

În lunile iulie și august, compania va primi două aeronave Boeing 737 MAX, considerate mai economice din punct de vedere al consumului. Noile avioane ar urma să reducă costurile de operare și să permită, pe termen mediu, tarife mai competitive pentru pasageri, fiind destinate în special rutelor mai lungi.

„Am estimat într-un plan de business niște încasări, niște prețuri pe bilete, dar la începutul anului 2025 operatorii low cost și-au crescut accelerat capacitatea de zbor și nu au crescut-o doar pe destinațiile Tarom către punctele europene ci și pe cursele interne tradiționale ale Tarom așa că a trebuit într-un singur trimestru cu limitările pe care planul le impune să găsim noi soluții astfel încât să ne revenim. Cei care vor să trimită un pachet peste hotare vor putea să facă acest lucru spre 800 de destinații prin programul SkyTeam Cargo”, a arătat Silvia Teodorescu, purtătorul de cuvânt al TAROM.

Tarom, pierderi semnificative în ultimii ani

Compania încearcă, prin aceste măsuri, să recupereze pierderile acumulate în ultimii ani. Numai în primele opt luni din 2025, operatorul aerian a raportat o pagubă de 30 de milioane de euro.

„Pierderile companiei Tarom sunt datorate prostului management și lipsei de predictibilitate în management. Prin vânzarea de aeronave, prin tăierile de aeronave și prin vânzarea sloturilor istorice ale companiei Tarom, niște decizii foarte prost făcute”, a asfirmat Narcis Pascu, sindicalist TAROM

Prin aceste schimbări, compania încearcă să își stabilizeze activitatea și să își consolideze poziția pe o piață dominată tot mai puternic de operatorii low-cost.

