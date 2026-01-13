Cine este Bogdan Costaș, noul director interimar al TAROM. A ocupat aceeași funcție la ROMAERO

Consiliul de Administrație al TAROM se reunește marți pentru a decide desemnarea unui nou director general interimar, în contextul în care mandatul actualului șef al companiei, Costin Iordache, se încheie oficial la jumătatea lunii ianuarie, conform informațiilor obținute din surse apropiate procesului decizional citate de Mediafax.

Sursele indică faptul că Bogdan Costaș este varianta analizată pentru preluarea funcției de director general interimar. Numirea ar urma să devină efectivă din 15 ianuarie, dată la care încetează oficial mandatul lui Costin Iordache.

Legea guvernanței corporative limitează durata unui astfel de mandat la maximum cinci luni, perioadă în care trebuie parcursă procedura standard de selecție pentru un director general cu mandat complet.

Costin Iordache a anunțat pe 19 decembrie că renunță la funcția de director general al TAROM, invocând motive personale. Deși demisia a fost depusă la finalul anului trecut, acesta a rămas în funcție până la jumătatea lunii ianuarie.

Iordache fusese numit la conducerea companiei la începutul anului 2024, după retragerea lui Bogdan Popescu, care ocupase postul doar câteva luni, din octombrie până în decembrie 2023.

Bogdan Costaș este ultimul director general al ROMAERO, societate aflată în insolvență, din funcție pe care a plecat prin demisie. Aceasta a fost oficializată printr-un anunț transmis investitorilor.

„Având în vedere acceptarea de către Administratorul Special și Administratorul Judiciar a demisiei domnului Bogdan COSTAȘ din funcția de Director General al ROMAERO S.A., cu acordarea unui termen de preaviz de 15 zile lucrătoare, calculat începând cu dată înregistrării demisiei, respectiv 18.09.2025. ROMAERO S.A. informează publicul și investitorii că mandatul de Director General al domnului Bogdan COSTAS va înceta începând cu data de 09.10.2025”, se arată în informarea transmisă la Bursa de Valori București.

După această plecare, conducerea ROMAERO nu a desemnat un nou director general. Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului a precizat că procesul de selecție este în curs.

„În prezent, doamna Aurora-Speranța Munteanu (noul administrator special – n.r.), împreună cu echipa Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și a Romaero S.A., analizează CV-urile transmise de specialiști cu experiență juridică, economică și managerială, interesați să contribuie la redresarea companiilor de stat, ca urmare a apelului public lansat de ministrul Radu Miruță. În cadrul acestui proces de selecție pentru ocuparea poziției de director general, au fost deja realizate interviuri preliminare cu o parte dintre candidații selectați, urmând ca în cel mai scurt timp să fie comunicată decizia finală”, au transmis oficialii ministerului într-un răspuns pentru sursa citată, publicat pe 15 octombrie.

Statul român este acționarul majoritar al ROMAERO, prin ministerul de resort, cu 56,71%, fiind urmat de Longshield Investment Group S.A. (23,24%) și Fondul Proprietatea (18,87%).

TAROM este o companie cu capital majoritar de stat, înființată în 1954 și aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care deține 97,2% din acțiuni. Potrivit datelor comunicate oficial, rezultatele financiare din ultimii ani marchează o schimbare majoră față de perioada precedentă.

Pierderile companiei au scăzut de la 430 de milioane de lei în 2020 la 87 de milioane de lei în 2023. Anul 2024 a fost închis cu un profit de aproximativ 292 de milioane de lei, iar pentru 2025 este estimat un profit brut de 2,38 milioane de lei.

Transportatorul național este membru al International Air Transport Association din 1993 și face parte din alianța SkyTeam din 2010. Flota TAROM numără 18 aeronave, dintre care 14 sunt utilizate în prezent, iar patru Airbus A318 au fost scoase din exploatare și vândute către o companie din Marea Britanie. Compania deservește 50 de destinații, prin curse proprii sau în parteneriat code-share.