Statul român face pașii pentru preluarea integrală a Aeroporturilor București, după votul decisiv din AGA

Compania Națională Aeroporturi București, operatorul aeroporturilor Henri Coandă (Otopeni) și Aurel Vlaicu (Băneasa), urmează să revină integral în proprietatea statului, după decizia adoptată vineri de acționari. Hotărârea deschide un proces de negociere care poate duce la retragerea definitivă a capitalului privat din structura companiei și echivalează, în termeni economici, cu o renaționalizare.

Acționarul majoritar, statul român, reprezentat prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, a dat votul decisiv pentru aprobarea intenției de cumpărare a pachetului minoritar de acțiuni deținut de Fondul Proprietatea la Compania Națională Aeroporturi București. În prezent, CNAB este deținută în proporție de 80% de stat și 20% de Fondul Proprietatea.

Votul negativ exprimat de reprezentanții Franklin Templeton International Services, administratorul Fondului Proprietatea, nu a fost suficient pentru a bloca decizia, având în vedere poziția dominantă a statului în acționariat.

Potrivit informării transmise de Fondul Proprietatea către Bursa de Valori București, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor CNAB, desfășurată vineri, 9 ianuarie, la a doua convocare, a aprobat intenția de răscumpărare a pachetului minoritar.

Hotărârea face referire explicită la „aprobarea propunerii din Nota nr. DF/1249/17.11.2025 privind aprobarea intenției de răscumpărare a pachetului minoritar de acțiuni deținut de Fondul Proprietatea SA la Compania Națională Aeroporturi București SA”. Prin această decizie, conducerea companiei primește undă verde pentru inițierea procedurilor necesare realizării tranzacției.

În cadrul aceleiași ședințe, acționarii au aprobat mandatarea conducerii executive a CNAB pentru a iniția demersurile prealabile tranzacției de cumpărare. Acestea includ pregătirea cadrului de negociere cu Fondul Proprietatea și stabilirea etapelor care vor conduce la evaluarea participației minoritare.

De asemenea, a fost aprobată demararea unei proceduri de achiziție a serviciilor de consultanță financiară și asistență juridică. Aceste servicii vor fi utilizate pentru structurarea tranzacției, evaluarea participației de 20%, asistența în procesul de negociere și finalizarea documentelor juridice necesare pentru transferul acțiunilor.

Valoarea tranzacției nu este cunoscută în acest moment și urmează să fie stabilită în urma negocierilor dintre părți, pe baza evaluărilor care vor fi realizate.