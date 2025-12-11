Guvernul a extins lista companiilor aflate în proces de reformă

Guvernul a inclus încă patru companii pe lista celor 17 aflate deja în procesul de reformă și în analiza Comitetului interministerial pentru sprijinirea implementării Reformei 9 (CNR9), coordonat de vicepremierul Oana Gheorghiu.

Guvernul a adoptat, în şedinţa de joi, un memorandum prin care actualizează lista întreprinderilor publice centrale care vor fi analizate de Comitetul interministerial responsabil cu sprijinirea implementării Reformei 9, document adoptat inițial în ședința Guvernului din 5 decembrie 2025.

„Prin acest memorandum, alte 4 întreprinderi publice centrale vor fi supuse analizei Comitetului interministerial pentru sprijinirea implementării Reformei 9. Acestea vor completa lista cu primele 17 întreprinderi publice, care a fost aprobată în şedinţa Guvernului din data de 5 decembrie 2025, ca urmare a unei noi reuniuni a Comitetului”, a anunțat Executivul.

Companiile care au fost adăugat în lista primelor 17 sunt din portofoliul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului: C.N.C.A.F. MINVEST S.A.; ROMAERO S.A.; C.N.M.P.N. REMIN S.A.; AVIOANE CRAIOVA S.A.

Conform Guvernului, includerea acestora este necesară pentru „asigurarea unui cadru unitar de monitorizare şi coordonare a implementării principiilor guvernanţei corporative, în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate prin PNRR”.

La începutul lunii decembrie, Guvernul a stabilit primele 17 companii care intră în procesul de reformă și în analiza Comitetului interministerial ce sprijină implementarea Reformei 9 (CNR9), coordonat de vicepremierul Oana Gheorghiu. Printre acestea se află TAROM, Metrorex și companiile CFR, alături de alte întreprinderi.

„Avem un interes legitim ca marile companii de stat să fie cât mai bine administrate. Prin memorandumul care a fost aprobat astăzi se definesc cu claritate rolurile instituţiilor care sunt implicate, în aşa fel încât, după parcurgerea tuturor perioadelor, să putem spune care dintre aceste companii vor fi listate suplimentar la Bursă”, afirma Bolojan, la începutul lunii.