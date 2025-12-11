Două companii chineze, acuzate de Comisia Europeană că au „inundat” piața

Comisia Europeană a inițiat o amplă acțiune de control asupra a două companii chineze active pe piața europeană, producătorul de scannere de securitate Nuctech și platforma de comerț electronic Temu.

Autoritățile europene suspectează că aceste firme ar fi beneficiat de sprijin financiar din partea statului chinez, ceea ce ar putea afecta concurența din interiorul Uniunii Europene.

Comisia a anunțat deschiderea unei investigații aprofundate în baza Regulamentului privind subvențiile străine (Foreign Subsidies Regulation – FSR), la aproape un an și jumătate după efectuarea unor inspecții preliminare la sediile Nuctech din Polonia și Țările de Jos.

„Comisia are îngrijorări preliminare că Nuctech ar fi putut primi subvenții străine care ar putea denatura piața internă a UE”, a transmis instituția într-un comunicat.

Nuctech furnizează sisteme de detectare a amenințărilor, inclusiv scannere pentru aeroporturi, porturi sau puncte vamale din rețelele rutiere și feroviare, precum și servicii conexe.

Oficialii europeni analizează dacă prețurile și condițiile de participare la licitații au fost influențate de sprijin financiar provenit din China.

Teresa Ribera, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene, a declarat că obiectivul este asigurarea unei competiții echitabile:

„Dorim condiții de concurență echitabile pe piață pentru astfel de sisteme [de detectare a amenințărilor], asigurând oportunități echitabile pentru concurenți, clienți precum autoritățile de frontieră.”

Ea a subliniat că aceasta este prima investigație aprofundată inițiată de Comisie din proprie inițiativă în cadrul FSR.

La finalul analizei, Nuctech ar putea fi nevoită să propună angajamente pentru a răspunde preocupărilor Comisiei. Rezultatul final poate include impunerea unor „măsuri redresive” sau emiterea unei decizii de neobiecție.

Compania a reacționat printr-o declarație oficială:„Respectăm rolul Comisiei în asigurarea unor condiții de piață echitabile și transparente în cadrul Uniunii Europene”, adăugând că „Avem încredere în integritatea și imparțialitatea procesului și sperăm că acțiunile noastre vor fi evaluate pe baza meritelor lor.”

Într-un caz separat analizat tot în baza FSR, Comisia a efectuat o inspecție inopinată la sediul european al platformei Temu.

„Putem confirma că, în temeiul Regulamentului privind subvențiile străine, Comisia a efectuat o inspecție neanunțată la sediul unei companii active în sectorul comerțului electronic din UE.” a transmis un purtător de cuvânt al Comisiei într-o declarație trimisă prin e-mail.

Conform informațiilor, sediul Temu din Irlanda ar fi fost supus unei percheziții la începutul săptămânii trecute.

Platforma se confruntă deja cu verificări suplimentare în UE, inclusiv pe baza unor suspiciuni privind vânzarea de produse neconforme cu reglementările europene în cadrul Digital Services Act (DSA).

Printre aceste produse se numără jucării considerate nesigure, iar autoritățile analizează și modul în care platforma protejează minorii și gestionează verificarea vârstei utilizatorilor.