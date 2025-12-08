Actualitate

Shein acuză Franța de discriminare, după ce a vândut păpușilor sexuale și arme online

Comentează știrea
Shein acuză Franța de discriminare, după ce a vândut păpușilor sexuale și arme onlineSursa foto: X.com
Din cuprinsul articolului

Avocaţii platformei chineze Shein au acuzat statul francez că vizează în mod nedrept compania într-o „cruciadă” politică şi mediatică, în timpul unei audieri la Paris privind măsurile autorităţilor de reprimare a produselor ilegale descoperite pe site, potrivit Reuters.

Shein acuză guvernul francez de campanie mediatică și politică în Franța

Avocata Julia Bombardier a declarat vineri în instanță că compania Shein sa este victima unei cabale, o cabală mediatică, politică și chiar un tratament discriminatoriu. Shein se află în centrul unui scandal în Franța, după ce autoritatea de protecție a consumatorilor a descoperit pe platformă arme interzise și păpuși sexuale cu aspect infantil.

”Clienta noastră este victima unei cabale, o cabală mediatică, politică şi chiar un tratament discriminatoriu”, a declarat avocata Julie Bombardier.

La deschiderea audierii, avocatul statului francez, Renaud Le Gunehec, a cerut tribunalului măsuri de siguranță pentru ca Shein să demonstreze legalitatea produselor vândute, renunțând însă la solicitarea inițială de suspendare completă a platformei pentru trei luni.

Gigi Becali pregătește o alianță politică cu Călin Georgescu ca să-l scape de pușcărie
Gigi Becali pregătește o alianță politică cu Călin Georgescu ca să-l scape de pușcărie
Generația care nu știe să repare nimic. Dependența de service pentru orice intervenție casnică și ruptura culturală dintre generații
Generația care nu știe să repare nimic. Dependența de service pentru orice intervenție casnică și ruptura culturală dintre generații

Statul francez cere platformei chineze să implementeze măsuri suplimentare de siguranță

Autoritățile franceze au cerut ca Shein să pună în aplicare controale suplimentare, inclusiv verificarea vârstei utilizatorilor și filtre care să împiedice accesul minorilor la conținut pornografic. Renaud Le Gunehec a solicitat suspendarea marketplace-ului până la prezentarea dovezilor către Arcom.

Judecător

Judecător. Sursa foto: Freepik

Shein a dezactivat marketplace-ul din Franța pe 5 noiembrie, însă magazinul online cu articole marca Shein rămâne activ. Avocatul companiei, Kami Haeri, a declarat că solicitările statului sunt „învechite și irelevante” și a afirmat că Arcom nu are competența de a reglementa platformele, calificând cerințele drept „disproporționate și nelegale”.

Shein, vizată pentru nereguli la verificarea produselor

Autoritățile franceze susțin că au verificat 200.000 de colete Shein în 24 de ore pe aeroportul Charles de Gaulle și că 80% dintre produse erau neconforme. Avocata Julia Bombardier a contestat aceste cifre, afirmând că este „pur și simplu imposibil” să se verifice un asemenea volum într-o singură zi.

Audierea este în desfășurare, iar decizia instanței va fi anunțată pe 19 decembrie. Procurorii sprijină solicitarea guvernului ca Shein să furnizeze dovezi privind măsurile adoptate, în contextul supravegherii platformelor chineze precum Shein și Temu conform Regulamentului european privind serviciile digitale.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:26 - Gigi Becali pregătește o alianță politică cu Călin Georgescu ca să-l scape de pușcărie
09:19 - Meteorologii din Franța și Spania se plâng de apariția unor știri false despre fenomene meteo extreme
09:10 - Shein acuză Franța de discriminare, după ce a vândut păpușilor sexuale și arme online
08:59 - Cele mai gustoase și crocante chiftele de cartofi. Rețeta pregătită în mănăstiri
08:52 - Google şi Apple, presate de Washington să elimine aplicaţiile ce pot identifica agenţi federali
08:47 - Meta va întârzia lansarea ochelarilor de realitate mixtă până în 2027

HAI România!

Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22
Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22
Bătălia pentru București: Jocuri de culise și strategii electorale
Bătălia pentru București: Jocuri de culise și strategii electorale

Proiecte speciale