Shein acuză Franța de discriminare, după ce a vândut păpușilor sexuale și arme online

Avocaţii platformei chineze Shein au acuzat statul francez că vizează în mod nedrept compania într-o „cruciadă” politică şi mediatică, în timpul unei audieri la Paris privind măsurile autorităţilor de reprimare a produselor ilegale descoperite pe site, potrivit Reuters.

Avocata Julia Bombardier a declarat vineri în instanță că compania Shein sa este victima unei cabale, o cabală mediatică, politică și chiar un tratament discriminatoriu. Shein se află în centrul unui scandal în Franța, după ce autoritatea de protecție a consumatorilor a descoperit pe platformă arme interzise și păpuși sexuale cu aspect infantil.

La deschiderea audierii, avocatul statului francez, Renaud Le Gunehec, a cerut tribunalului măsuri de siguranță pentru ca Shein să demonstreze legalitatea produselor vândute, renunțând însă la solicitarea inițială de suspendare completă a platformei pentru trei luni.

Autoritățile franceze au cerut ca Shein să pună în aplicare controale suplimentare, inclusiv verificarea vârstei utilizatorilor și filtre care să împiedice accesul minorilor la conținut pornografic. Renaud Le Gunehec a solicitat suspendarea marketplace-ului până la prezentarea dovezilor către Arcom.

Shein a dezactivat marketplace-ul din Franța pe 5 noiembrie, însă magazinul online cu articole marca Shein rămâne activ. Avocatul companiei, Kami Haeri, a declarat că solicitările statului sunt „învechite și irelevante” și a afirmat că Arcom nu are competența de a reglementa platformele, calificând cerințele drept „disproporționate și nelegale”.

Autoritățile franceze susțin că au verificat 200.000 de colete Shein în 24 de ore pe aeroportul Charles de Gaulle și că 80% dintre produse erau neconforme. Avocata Julia Bombardier a contestat aceste cifre, afirmând că este „pur și simplu imposibil” să se verifice un asemenea volum într-o singură zi.

Audierea este în desfășurare, iar decizia instanței va fi anunțată pe 19 decembrie. Procurorii sprijină solicitarea guvernului ca Shein să furnizeze dovezi privind măsurile adoptate, în contextul supravegherii platformelor chineze precum Shein și Temu conform Regulamentului european privind serviciile digitale.