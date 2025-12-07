Nicușor Dan se va întâlni cu Emmanuel Macron în Franța. Este prima deplasare externă a președintelui

Prima deplasare externă a președintelui Nicușor Dan în calitate de șef al statului va avea loc luni, 8 decembrie, acesta urmând să ajungă în Franța pentru o serie de întrevederi la nivel înalt. Vizita include discuții cu președintele Emmanuel Macron, cu primarul Parisului, Anne Hidalgo, precum și o întâlnire cu comunitatea românească din capitala franceză, potrivit Administrației Prezidențiale.

Conform agendei oficiale, Nicușor Dan va începe ziua de luni la Palatul Cotroceni, unde, la ora 13.15, îl va primi pe Claude Wiseler, președintele parlamentului Marelui Ducat al Luxemburgului. După această întrevedere, președintele României va porni spre Paris pentru debutul vizitei sale oficiale.

Seara primei zile în Franța include o întâlnire la ora 21.00 cu reprezentanții comunității românești, eveniment găzduit de Ambasada României la Paris.

Marți, 9 decembrie, programul președintelui Nicușor Dan cuprinde mai multe evenimente oficiale, între care și discuția cu Emmanuel Macron. Întâlnirea cu liderul francez este programată pentru ora 14.00 și va avea loc la Palatul Élysée.

Tot marți, șeful statului se va întâlni și cu primarul Parisului, Anne Hidalgo. Agenda completă pentru marți, 9 decembrie prevede următoarele întâlniri:

09:30 – Întâlnire cu reprezentanți ai companiilor economice franceze, organizată de Mișcarea Întreprinderilor din Franța (Medef)

12:30 – Întrevedere cu primarul Parisului, Anne Hidalgo

13:30 – Inaugurarea aleii „Nicolae Titulescu” în Parcul Monceau din Paris

14:00 – Întrevedere cu președintele Republicii Franceze, Emmanuel Macron, la Palatul Élysée

17:50 – Vizită la fabrica Thales

Președintele României, Nicușor Dan s-a prezentat la vot duminică, 7 decembrie, pentru scrutinul organizat în București, la câteva luni după ce și-a încheiat mandatul de primar general. Demisia sa, depusă în luna mai, a dus la declanșarea procedurilor legale care au făcut necesare alegerile locale parțiale.

Imediat după exercitarea votului, președintele României a oferit și câteva declarații: