Alegeri Primăria Capitalei. Bucureștenii își aleg noul primar general. Cum se votează și ce acte sunt necesare

Duminică are loc scrutinul pentru funcția de primar general al Capitalei, la care aproape 1,8 milioane de locuitori sunt așteptați să își exprime opțiunea în fața urnelor. Alegătorii vor putea vota între orele 07:00 și 21:00, în cele 1.289 de secții organizate în București și în alte localități unde au loc alegeri parțiale.

În Sectorul 1 vor fi 166 de secții, în Sectorul 2 - 202, în Sectorul 3 - 294, în Sectorul 4 - 189, în Sectorul 5 - 198, iar în Sectorul 6 - 240.

Pentru funcția de primar general au rămas pe buletin 17 candidați, chiar dacă doi dintre ei — Vlad Gheorghe și Orlando Teodorovici — și-au anunțat retragerea, primul în favoarea liberalului Ciprian Ciucu, iar al doilea în sprijinul social-democratului Daniel Băluță.

În competiție se află 11 candidați ai partidelor politice și șase independenți. Ordinea pe buletin începe cu Cătălin Drulă (USR), urmat de Ciprian Ciucu (PNL); Burcea George-Valentin – Partidul Oamenilor Tineri; Alexandrescu Anca-Nicoleta – Alianţa „Dreptate pentru Bucureşti”; Băluţă Daniel – PSD; Lazăr Rareş – Partidul România în Acțiune; Gheorghe Vlad-Dan – independent; Negrotă Angela – independent; Ciceală Ana-Maria – Sănătate Educaţie Natură Sustenabilitate; Creţu Oana – PSD Unit; Macovei Gheorghe – PRM; Florea Liviu-Gheorghe – PNŢ Maniu Mihalache; Lasca Mihai-Ioan – Patrioţii Poporului Român; Teodorovici Eugen-Orlando – independent; Neţoiu Gheorghe – independent; Trifu Dănuț-Angelo – independent; Filip Constantin-Titian – independent.

Bucureștenii pot vota doar la secția la care sunt arondați cu domiciliul sau reședința. Cei care și-au stabilit reședința cu mai puțin de șase luni înainte de 7 decembrie vor putea vota doar în localitatea de domiciliu.

Pentru exercitarea votului sunt valabile următoarele acte românești: cartea de identitate (inclusiv modelul din 1997), cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, pașaportul diplomatic sau de serviciu (în ambele variante – simplu și electronic) și carnetul de serviciu militar pentru elevii școlilor militare.

Cetățenii altor state UE cu domiciliu sau reședință în România pot vota pe baza actului de identitate însoțit de documentele care dovedesc adresa. Persoanele cu carte electronică de identitate nu trebuie să prezinte dovada adresei, întrucât aceasta apare automat în Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot.

Cei care nu au un act de identitate valabil pot solicita o carte de identitate provizorie, întrucât serviciile de evidență a persoanelor din București și alte localități cu alegeri asigură program cu publicul inclusiv duminică.

Autoritatea Electorală Permanentă derulează un proiect-pilot în șase centre de votare din Capitală, câte unul în fiecare sector, cu scopul de a facilita votul persoanelor cu dizabilități de vedere. Inițiativa, realizată împreună cu Asociația Nevăzătorilor din România, permite exercitarea votului „în condiţii de autonomie şi cu respectarea secretului votului”.

Alegătorii pot fi însoțiți de o persoană aleasă de ei, cu excepția membrilor secției, persoanelor acreditate sau candidaților.

Sunt disponibile șabloane de vot și materiale în alfabet Braille, format text compatibil cu dispozitive asistive și format audio, pentru informarea completă a alegătorilor nevăzători. Fiecare centru de votare dispune și de o cabină accesibilizată, cu dimensiuni adaptate nevoilor utilizatorilor.

Potrivit legii, alegerile pentru consilii, primari și președinți de consilii județene sunt valide indiferent de prezența la vot.

Pentru funcția de primar, centralizarea voturilor se face de biroul electoral de circumscripție, iar câștigător este candidatul cu cel mai mare număr de voturi valabil exprimate. În caz de balotaj, se organizează un al doilea tur la două săptămâni de la primul, la care participă doar candidații aflați în această situație.