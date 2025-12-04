Biroul Electoral declară ilegal clipul de campanie al lui Cătălin Drulă în care apare Nicușor Dan

Un clip electoral publicat pe Facebook, în care apar candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, președintele Nicușor Dan și Vlad Voiculescu, a fost declarat ilegal de Biroul electoral de circumscripție al municipiului București (BEM), care a dispus eliminarea lui de pe platformă.

Hotărârea BEM prevede eliminarea videoclipului întrucât este considerat „un material cu conținut ilegal” în raport cu legislația privind campaniile electorale și cu prevederile constituționale referitoare la rolul și incompatibilitățile funcției de președinte al României.

„O decizie pe care o vom ataca”, a transmis, scurt, Vlad Voiculescu într-o reacție pentru HotNews. La rândul său, Cătălin Drulă a precizat: „O vom contesta”, reafirmând intenția formațiunii de a solicita reanalizarea hotărârii.

În momentul publicării articolului, clipul nu fusese încă eliminat din mediul online, cel mai probabil pentru că decizia nu este definitivă, iar contestarea depusă de USR suspendă aplicarea acesteia până la soluționare.

Materialul video a fost postat pe 2 decembrie de Vlad Voiculescu, liderul USR București și consilier prezidențial onorific. Clipul îi arată pe acesta, pe președintele Nicușor Dan și pe Cătălin Drulă discutând la recepția organizată la Palatul Cotroceni cu ocazia Zilei Naționale.

Hotărârea de joi obligă Meta Platforms Ireland Limited (MPIL), compania care administrează Facebook, să elimine videoclipul și „toate materialele conexe acestuia”.

În motivație, BEM afirmă că „Materialul prevăzut în anexa prezentei hotărâri este de natură şi este conceput să influenţeze rezultatul unor alegeri sau un comportament de vot”, concluzionând că acesta se încadrează în categoria „material publicitar politic”.

Forul electoral susține că videoclipul a fost „realizat într-un cadru oficial, specific Administrației Prezidențiale”, în care apare președintele României, iar mesajul transmis are caracter electoral, fiind „destinat să influențeze opțiunea de vot în favoarea candidatului/partidului susținut”.

BEM invocă Articolul 80 din Constituție, care definește rolul șefului statului, precum și Articolul 84, privind incompatibilitățile funcției, spunând că „rezultă faptul că Președintele României trebuie să fie independent politic, să nu facă parte din niciun partid și să fie echidistant față de toate partidele politice și față de toți competitorii electorali”.

Decizia citează și articolul 14 din Legea nr. 334/2006, care interzice utilizarea resurselor financiare, umane sau tehnice ale instituțiilor publice pentru sprijinirea campaniilor electorale, în afara prevederilor legilor specifice.

„În concluzie, acest material reprezintă un material cu conţinut ilegal”, se mai arată în hotărârea Biroului Electoral al Circumscripției Electorale nr. 42 – Municipiul București.

Întrebat miercuri despre apariția sa în spotul USR, președintele Nicușor Dan a explicat că imaginile folosite de partid sunt filmate într-un spațiu public, la fel ca alte sute de materiale care îl surprind în contexte oficiale.

„Am fost la o recepție și mi-am asumat faptul că sunt în spațiul public”, a spus președintele. „Este un material care a fost filmat într-un spațiu public și pe care au voie, așa cum toți, toți ceilalți oameni care au pus materiale de la acea recepție, au voie să-l folosească ca și toți ceilalți”, a adăugat el.

Întrebat dacă invitația a vizat doar anumiți candidați la alegerile locale, Nicușor Dan a clarificat că selecția invitaților nu a avut legătură cu campania electorală. Președintele a precizat că invitațiile au fost trimise „pe baza unor criterii obiective”, iar Cătălin Drulă a participat deoarece „e vicepreședinte al Camerei Deputaților”.